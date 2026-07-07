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दो विदेशी महिलाओं से दुष्कर्म, डीप्टी PM का पोता निकला आरोपी; पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप

Pakistan: पाकिस्तान दो विदेशी महिलाओं को बंधक बनाकर उनके साथ हुए गैंगरेप के मामले में जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. इसमें पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशात डार के पोते का नाम सामने आने के बाद इस केस की चर्चा हर तरफ हो रही है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 7, 2026 6:36:27 PM IST

पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का पोता निकला रेप केस का आरोपी
पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का पोता निकला रेप केस का आरोपी


Pakistan: पाकिस्तान में दो विदेशी महिलाओं को बंधक बनाकर उनके साथ हुए गैंगरेप के मामले में जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. पंजाब पुलिस ने रविवार को हैरान करने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि पिछले हफ्ते लाहौर में जिन दो विदेशी महिलैओं को कथित तौर पर किडनैप करके गैंगरेप किया गया था, वे जरूरी कानूनी फॉमैलिटीज पूरी करने के बाद यूरोप चली गई हैं.

पुलिस ने जिन दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार का पोता है. इस मामले ने पूरे देश में सुर्खिंया बटोरी हैं.

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पीड़ितों ने जाने से पहले पूरा किया कानूनी प्रोसेस

पीड़ितों ने यूरोप जाने से पहले कानूनी प्रोसेस को पूरा किया. लाहौर के डिप्टी इंस्पेक्चर जनरल फैसल कामरान ने कहा कि महिलाओं ने अपनी सहमति से मेडिकल जांच करवाई और यूरोप जाने से पहले अपनी-अपनी एम्बेसी की मदद से अपने बयान दर्ज कराए.

कब हुई घटना?

महिलाओं के साथ ये घटना 29 जून को उनके पाकिस्तान पहुंचने के बाद हुई. एक महिला नीदरलैंड्स की है, वहीं दूसरी महिला वेनेज़ुएला की है.

मामले की टाइमलाइन 

अक्टूबर 2025 में महिलाओं से मिला था रजा डार: पुलिस ने कहा कि मुहम्मद रजा डार पहली बार अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में एक क्रिप्टोकरेंसी वेंचर के जरिए दोनों महिलाओं से मिला था. जांच करने वालों ने कहा कि बाद में तीनों बिजनेस पार्टनर बन गए और रजा डार ने महिलाओं को पाकिस्तान जाने के लिए बिजनेस वीजा का इंतजाम किया.

29 जून को लाहौर पहुंचीं महिलाएं:  पुलिस के मुताबिक, महिलाएं 29 जून को लाहौर पहुंचीं और उन्हें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एरिया में एक घर में ले जाया गया. जांच करने वालों ने आरोप लगाया कि शहर पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें किडनैप कर लिया गया, उनके साथ सेक्शुअल असॉल्ट किया गया और कैद कर लिया गया.

आरोपियों ने पीड़ितों के परिवारों से मांगी फिरौती: आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ितों के परिवारों से उनकी रिहाई के लिए क्रिप्टोकरेंसी में $1.5 मिलियन की फिरौती मांगी. द मीडिया लाइन के मुताबिक, एक महिला के पिता ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद अपनी बेटी और उसकी दोस्त से संपर्क टूटने के बाद स्पेन से लाहौर की रेस्क्यू 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर संपर्क किया.

डच एम्बेसडर मामले में हुए शामिल: पाकिस्तान में डच एम्बेसडर तब शामिल हुए जब उन्हें पता चला कि पीड़ितों में से एक डच नागरिक है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने तुरंत जवाब दिया.

आठ संदिग्ध गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.कामरान ने मुहम्मद रजा डार की पहचान मुख्य संदिग्ध के तौर पर की है. पहचाने गए अन्य संदिग्ध हसन रजा, सिकंदर खान और साजिद अली हैं, जिन्हें जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.

कामरान ने कहा कि और भी संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्होंने उनकी पहचान नहीं बताई. आरोपियों पर पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 365A (किडनैपिंग) और 375A (गैंगरेप) के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस ने कहा कि एफआईआर में सिर्फ “बॉस” के तौर पर पहचाने गए एक और सस्पेक्ट की अभी भी तलाश जारी है और उसे ढूंढने के लिए रेड जारी है.

इशाक डार से इस्तीफा देने की मांग

इस मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया जब पाकिस्तानी सीनेटर फैसल वावड़ा, जिनके देश के मिलिट्री सिस्टम से करीबी रिश्ते हैं, ने शनिवार को अपने पोते की गिरफ्तारी के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार से इस्तीफा देने की मांग की.

Tags: Ishaq Darpakistan
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