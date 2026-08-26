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Breaking News: पाकिस्तान के अस्पताल में आग लगने से 15 नवजात की जलकर मौत, एक बच्चे की बचाई जा सकी जान

Pakistan PIMS Fire: इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के गायनेकोलॉजी वार्ड में बुधवार को आग लगने से 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई.

By: Sohail Rahman | Published: August 26, 2026 10:28:42 AM IST

पाकिस्तान में पीआईएमएस में आग लगने से 15 नवजात बच्चों की मौत
पाकिस्तान में पीआईएमएस में आग लगने से 15 नवजात बच्चों की मौत


Pakistan PIMS Fire: इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के गायनेकोलॉजी वार्ड में बुधवार को आग लगने से 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई. स्थानीय समाचार चैनल ‘जियो न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार, PIMS अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के समय नर्सरी में 16 नवजात शिशु थे, जिनमें से केवल एक बच्चे को ही वार्ड से बचाया जा सका.

बचाव अधिकारियों के मुताबिक, आग नर्सरी के अंदर एयर-कंडीशनर कंप्रेसर में विस्फोट होने के कारण लगी. पाकिस्तान की संघीय राजधानी में स्थित इस अस्पताल के गायनेकोलॉजी वार्ड में सुबह करीब 7 बजे आग लगी.

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Tags: breaking news
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