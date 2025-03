Pakistan Earthquake: पाकिस्तान में आया भूकंप, कांप उठा बलूचिस्तान…कराची तक महसूस हुए झटके

Pakistan Earthquake: पाकिस्तान में सोमवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए. जिसने बलूचिस्तान से लेकर कराची तक लोगों को दहशत में डाल दिया. संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई. जबकि पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (PMD) ने इसे 4.7 बताया. भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के उथल शहर से 65 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई. हालांकि PMD का कहना है कि केंद्र कराची से 75 किलोमीटर उत्तर में था जिसकी गहराई 19 किलोमीटर थी.

यह भूकंप सोमवार दोपहर 4:10 बजे (स्थानीय समय) आया. जिसके झटके बलूचिस्तान के कई इलाकों के साथ-साथ कराची में भी महसूस किए गए. सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, ‘कराची में लगभग 4:11 बजे भूकंप महसूस हुआ.’ कई यूजर्स ने इसे हल्का लेकिन डरावना बताया. अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है लेकिन स्थानीय प्रशासन सतर्क है. कराची जैसे घनी आबादी वाले शहर में मामूली झटके भी लोगों में खौफ पैदा कर सकते हैं.

EQ of M: 4.7, On: 31/03/2025 16:40:33 IST, Lat: 25.64 N, Long: 67.11 E, Depth: 10 Km, Location: Pakistan.

