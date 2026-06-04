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3 बच्चों के सामने ही विदेशी महिला से सड़क पर किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस अधिकारी बोले- बाहर क्यों निकली थी

Pakistan Crime News: पाकिस्तान में फ्रांस की महिला से उसके 3 बच्चों के सामने ही 2 नागरिकों ने ना केवल सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि लूटपाट भी की थी. अब मौत की सजा सुनाई गई है.

By: JP Yadav | Published: June 4, 2026 1:10:19 PM IST

Pakistan Crime News: हिंदू युवतियों के बाद फ्रांस की महिला से सामूहिक दुष्कर्म, सामने खड़े थे 3 बच्चे
Pakistan Crime News: हिंदू युवतियों के बाद फ्रांस की महिला से सामूहिक दुष्कर्म, सामने खड़े थे 3 बच्चे


Pakistan Crime News: करीब 6 साल पहले एक फ्रांसीसी टूरिस्ट महिला के साथ 3 बच्चों के सामने सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों को मौत की सुनाई गई है. मार्च 2021 में सियालकोट-लाहौर मोटरवे पर हुए हमले के मामले में आबिद मल्ही और शफकत अली को सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण, डकैती और आतंकवाद के अपराधों का दोषी ठहराने के बाद अब मौत की सज़ा सुनाई गई थी. इसके बाद दोनों ने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील की थी.  बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कमियां हैं और जज का फैसला अन्यायपूर्ण है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार (03 जून, 2026) को 2 जजों ने अपील खारिज कर दी. अंग्रेजी भाषा के पाकिस्तानी समाचार आउटलेट ‘डॉन’ के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि दोनों दोषियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं. ऐसे में मौत की सजा टालना अनुचित होगी. 

यहां पर बता दें कि आबिद मल्ही और शफकत अली ने 9 सितंबर 2020 को तब हमला किया जब महिला और उसके तीन बच्चे लाहौर से बाहर जाने वाले मोटरवे पर फंस गए थे, क्योंकि उनकी कार का ईंधन खत्म हो गया था. इसके बाद मदद का इंतज़ार करते हुए महिला ने कार के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे. बावजूद इसके हमलावरों ने खिड़की तोड़ दी और उसे घसीटकर बाहर निकाल लिया.  इसके बाद वहां उन्होंने बंदूक की नोक पर उसके डरे-सहमे बच्चों के सामने उसका सामूहिक दुष्कर्म किया.

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महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद फरार होने से पहले आरोपियों आबिद मल्ही और शफकत अली ने महिला के पैसे, गहने और बैंक कार्ड भी लूट लिए थे. पुलिस ने बताया कि इस घटना से महिला बुरी तरह सदमे में थी, लेकिन वह हमलावरों के बारे में कुछ शुरुआती जानकारी देने में कामयाब रही.  पीड़ित के बयानों की मदद से और मोबाइल फोन डेटा की मदद से उनका पता लगाया गया और घटना के कुछ ही दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. 

जांच में मेल खा गए थे DNA सैंपल

वहीं, पुलिस जांच के दौरान अपराध स्थल से लिए गए DNA सैंपल उनके सैंपल से मेल खा गए. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने दोनों आदमियों की पहचान की. इसके बाद शफकत अली ने एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. मामले की जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, 2021 में इसका ट्रायल एक आतंकवाद-रोधी कोर्ट में चलाया गया था.

पुलिस अफसर ने ठहरा दिया था महिला को ही जिम्मेदार

गौरतलब है कि इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे. हैरत की बात यह है कि हमले के अगले दिन लाहौर के एक सीनियर पुलिस अधिकारी उमर शेख मीडिया के सामने आए और उन्होंने इशारों-इशारों में कहा कि इस घटना के लिए वह महिला भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार थी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब वह अपने छोटे बच्चों के साथ अकेली थी, तो उसने ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला रास्ता क्यों नहीं चुना. इसके बाद जनता का गुस्सा और भड़क गया. 

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पाकिस्तान में हुए थे प्रदर्शन

वहीं, 12 सितंबर, 2020 को पाकिस्तान के कराची में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग एक हाईवे पर हुए सामूहिक के खिलाफ और महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा की निंदा करते हुए तख्तियां लिए हुए हैं. इसके बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछला. मौत की सज़ा को बरकरार रखने का यह फैसला तब आया, जब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार से बलात्कारियों के लिए और भी कड़ी सज़ा का प्रावधान करने की अपील की थी. 

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पाकिस्तान में दी जाती है सख्त सजा

यह भी हैरान कर देने वाली बात है कि कानूनी कार्रवाई करने वाले समूह ‘जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान’ के अनुसार, मौत की सज़ा देने के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सबसे सख़्त देशों में से एक है. इस देश में मौत की सज़ा कई अलग-अलग जगहों पर दी जाती है, लेकिन सभी को फांसी पर लटकाकर ही मौत दी जाती है.

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Tags: Pakistan News
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