Home > विदेश > Pakistan Blast: 11 लोगों की मौत, 30 घायल… पाकिस्तान में जोरदार धमाका, डेरा इस्माइल खान में मचा हड़कंप

Pakistan Blast: 11 लोगों की मौत, 30 घायल… पाकिस्तान में जोरदार धमाका, डेरा इस्माइल खान में मचा हड़कंप

Dera Ismail Khan Explosion:  पाकिस्तान में शनिवार 26 सितंबर 2026 को एक भयानक बम धमाका हुआ है. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में हुई इस दुखद घटना में कम से कम 11 लोग मारे गए और 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

By: Shristi S | Last Updated: September 26, 2026 5:43:44 PM IST

पाकिस्तान में जोरदार धमाका, डेरा इस्माइल खान में मचा हड़कंप
पाकिस्तान में जोरदार धमाका, डेरा इस्माइल खान में मचा हड़कंप


Pakistan Dera Ismail Khan Blast: उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में शनिवार 26 सितंबर 2026 को एक भयानक बम धमाका हुआ है. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में हुई इस दुखद घटना में कम से कम 11 लोग मारे गए और 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

लोकल रेस्क्यू 1122 सर्विस के मुताबिक, धमाका इतना ज़ोरदार था कि इससे आस-पास के इलाके में दहशत और चीख-पुकार मच गई. यह कोई अकेली घटना नहीं है; पाकिस्तान के इस बॉर्डर इलाके में पिछले कुछ समय से हिंसा और बम धमाकों का सिलसिला चल रहा है.

You Might Be Interested In

किसने ली हमले की जिम्मेदारी?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने मरने वालों की संख्या कन्फर्म की है. एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने हमले की ज़िम्मेदारी ली है.

AP के हवाले से पुलिस और रेस्क्यू अधिकारियों ने कहा कि एक सुसाइड बॉम्बर ने कथित तौर पर एक चेकपॉइंट पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी में धमाका किया, जिससे धमाका हुआ. एक प्रांतीय इमरजेंसी सर्विस के प्रवक्ता ने AP को बताया कि धमाके के बाद पीड़ितों को पास के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जबकि कुछ घायलों की हालत गंभीर है. AP के मुताबिक, TTP ने एक बयान में धमाके की ज़िम्मेदारी ली है.

पाकिस्तान में हाल के सालों में आतंकवादी हमले बढ़े हैं, जिनमें से कई हमलों की ज़िम्मेदारी TTP और बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ली है. अधिकारियों ने धमाके के हालात के बारे में और जानकारी नहीं दी है और न ही मारे गए और घायल हुए लोगों की पहचान की है.

पिछले हफ्ते जुम्मे की नमाज के दौरान भी हुआ था धमाका

इस महीने की 18 सितंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़ा बम धमाका हुआ. यह आत्मघाती धमाका कोहाट ज़िले के पुलिस लाइन्स इलाके में शुक्रवार की नमाज़ के दौरान हुआ. इस हमले में 15 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा घायल हो गए. हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी में तब धमाका किया जब लोग शुक्रवार की नमाज़ के लिए इकट्ठा हुए थे.

कोहाट धमाके के बाद, खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल (IG) ज़ुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को पुराने पुलिस लाइन्स गेट से टकरा दिया, जिससे धमाका हुआ. उस धमाके के करीब 10 दिन बाद, प्रांत में एक और बड़ा धमाका हुआ. प्रांत में सुरक्षा की स्थिति KP और केंद्र सरकार दोनों के लिए चुनौती बन रही है.

Tags: pakistanpakistan blast
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026

बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?

September 25, 2026

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026
Pakistan Blast: 11 लोगों की मौत, 30 घायल… पाकिस्तान में जोरदार धमाका, डेरा इस्माइल खान में मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pakistan Blast: 11 लोगों की मौत, 30 घायल… पाकिस्तान में जोरदार धमाका, डेरा इस्माइल खान में मचा हड़कंप
Pakistan Blast: 11 लोगों की मौत, 30 घायल… पाकिस्तान में जोरदार धमाका, डेरा इस्माइल खान में मचा हड़कंप
Pakistan Blast: 11 लोगों की मौत, 30 घायल… पाकिस्तान में जोरदार धमाका, डेरा इस्माइल खान में मचा हड़कंप
Pakistan Blast: 11 लोगों की मौत, 30 घायल… पाकिस्तान में जोरदार धमाका, डेरा इस्माइल खान में मचा हड़कंप
Pakistan Blast: 11 लोगों की मौत, 30 घायल… पाकिस्तान में जोरदार धमाका, डेरा इस्माइल खान में मचा हड़कंप