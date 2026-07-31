Pakistan Blast: बलूचिस्तान की खदान बनी कब्रगाह! मलबे में दबी 32 लाशें-10 से ज्यादा लापता! पाकिस्तान में कभी नहीं देखा होगा ऐसा मंजर

Pakistan Balochistan Blast: पाकिस्तान से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक ऐसा धमाका हुआ. जिसमे कई लोगों की जान चली गई. मीडिया रपोर्टस के मुताबिक, 32 लोगों की मौत हो गई है; वहीं अब भी अन्य लोग मलबे में फसे हुए हैं. इतना ही नहीं उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है. जानकारी के मुताबिक, कोयले की खदान में ज़मीन के नीचे 4,000 फीट की गहराई पर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिससे खदान का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया. मृतकों के शव तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गहराई में फंसे लोगों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है.

सरकार देगी पीड़ित परिवारों को मुआवजा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह धमाका बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के पास सुरंज के दूर-दराज़ इलाके में हुआ. वहीँ बलूचिस्तान के खान और खनिज विकास मंत्री शोएब नोशेरवानी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को इस बात जानकारी दी है कि जब धमाका हुआ, तो खदान के ढहे हुए हिस्से में कई मज़दूर काम कर रहे थे. नोशेरवानी ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घोषणा की कि प्रांतीय सरकार धमाके में मारे गए प्रत्येक खनिक के परिवार को 500,000 पाकिस्तानी रुपये का मुआवज़ा देगी. उन्होंने कहा कि अधिकारी धमाके के कारण की गहन जांच करेंगे और खदान सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेंगे.

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जारी है बचाव अभियान

हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. खदानों के मुख्य निरीक्षक मोहम्मद आतिफ ने बताया कि बचाव अभियान ज़मीन के नीचे लगभग 4,000 फीट (1,219 मीटर) की बहुत ज़्यादा गहराई पर चलाया जा रहा है. कोयला खनिक संघ ने आशंका जताई है कि धमाका जमा हुई गैसों के जलने से हुआ और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पाकिस्तान सेंट्रल माइन्स लेबर फेडरेशन ने सरकार से सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने और खदान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है.

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