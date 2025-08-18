Home > विदेश > आखिर कहां गायब हो रहे बलूच लोग? अपनों की तलाश में 33 दिनों से चट्टान की तरह खड़े हैं लोग, फिर भी नहीं पसीज रहा जल्लाद शहबाज-मुनीर का दिल

आखिर कहां गायब हो रहे बलूच लोग? अपनों की तलाश में 33 दिनों से चट्टान की तरह खड़े हैं लोग, फिर भी नहीं पसीज रहा जल्लाद शहबाज-मुनीर का दिल

Pakistan Balochistan News: इस्लामाबाद स्थित नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलूच प्रदर्शनकारियों का धरना लगातार 33वें दिन भी जारी रहा। रविवार को, बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने आरोप लगाया कि अधिकारी एक महीने से भी ज्यादा समय से उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 18, 2025 15:19:53 IST

Pakistan Balochistan News (बलूच के लोग लगातार हो रहे गायब)
Pakistan Balochistan News (बलूच के लोग लगातार हो रहे गायब)

Pakistan Balochistan News: इस्लामाबाद स्थित नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलूच प्रदर्शनकारियों का धरना लगातार 33वें दिन भी जारी रहा। रविवार को, बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने आरोप लगाया कि अधिकारी एक महीने से भी ज्यादा समय से उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आश्रय नहीं दिया गया, सड़कें अवरुद्ध कर दी गईं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बीवाईसी नेताओं की तत्काल रिहाई और बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह धरना जारी है। बीवाईसी ने कहा कि असहनीय गर्मी और लगातार उत्पीड़न के बावजूद, बलूच परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

बीवाईसी ने क्या कहा?

बीवाईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, “इस्लामाबाद में लगातार 33वें दिन भी धरना जारी है। इस्लामाबाद स्थित नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलूच परिवारों का यह लगातार 33वां दिन है। उनकी मांगें अभी भी बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) के नेताओं की तत्काल रिहाई और बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाना हैं।” इसके अलावा, पोस्ट में लिखा था कि, असहनीय गर्मी और लगातार उत्पीड़न के बावजूद, परिवार दृढ़ता से विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। जबरन गायब हुए लोगों के और भी परिवार अब उनके साथ जुड़ गए हैं।

Indian Army Weapons: फाइटर जेट्स, S-500 डिफेंस सिस्टम और R-37 मिसाइल…ऑपरेशन सिंदूर में धमाल मचाने के बाद, भारत को इस देश ने दिया हाईटेक हथियारों

मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही पाक सरकार

एक महीने से ज्यादा समय से उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें आश्रय देने से इनकार करके, सड़कें बंद करके और भारी पुलिस बल तैनात करके रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उनका प्रतिरोध मजबूत होता जा रहा है।” रविवार को, बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने कहा कि क्वेटा में 17 वर्षीय छात्र सलमान बलूच को जबरन गायब कर दिया गया है। संगठन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और उसकी तत्काल रिहाई की मांग की।

17 वर्षीय किशोर हुआ लापता

इसके अलावा, एक पोस्ट में संगठन ने लिखा, “क्वेटा में 17 वर्षीय छात्र सलमान बलूच को जबरन गायब कर दिया गया। 17 अगस्त की शाम को, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पुंजगुर निवासी डॉ. ईसा के बेटे सलमान बलूच (17) को जबरन गायब कर दिया। उन्हें क्वेटा के नवान किल्ली इलाके से जबरन गायब कर दिया गया। संगठन सलमान बलूच के जबरन गायब होने की कड़ी निंदा करता है और उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई की माँग करता है।”

काट दिए 68,260 मुसलमानों के सर! अब कब्र से निकाले जाएगे कई लोगों के परिवार, ISIS के सबसे भीषण नरसंहार का खुलेगा पोल

मानवाधिकार आयोग ने किया ये खुलासा

मानवाधिकार संगठन ने खुलासा किया कि प्रांत के मस्तुंग जिले के किल्ली खुअसम इलाके के निवासी मुहम्मद अजीम को पाकिस्तानी सैन्य खुफिया अधिकारियों ने 5 अगस्त को उनके घर से हिरासत में लिया और जबरन गायब कर दिया। अजीम की जल्द से जल्द बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए संगठन ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान में मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने का आग्रह किया।

टूट जाएगा भारत-पाकिस्तान सीजफायर…’, आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप ? मंत्री के बयान के बाद दुनिया भर में मचा हंगामा

Tags: asim munirBaloch ProtestPakistan Balochistan NewsPM Shehbaz Sharif
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
आखिर कहां गायब हो रहे बलूच लोग? अपनों की तलाश में 33 दिनों से चट्टान की तरह खड़े हैं लोग, फिर भी नहीं पसीज रहा जल्लाद शहबाज-मुनीर का दिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आखिर कहां गायब हो रहे बलूच लोग? अपनों की तलाश में 33 दिनों से चट्टान की तरह खड़े हैं लोग, फिर भी नहीं पसीज रहा जल्लाद शहबाज-मुनीर का दिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आखिर कहां गायब हो रहे बलूच लोग? अपनों की तलाश में 33 दिनों से चट्टान की तरह खड़े हैं लोग, फिर भी नहीं पसीज रहा जल्लाद शहबाज-मुनीर का दिल
आखिर कहां गायब हो रहे बलूच लोग? अपनों की तलाश में 33 दिनों से चट्टान की तरह खड़े हैं लोग, फिर भी नहीं पसीज रहा जल्लाद शहबाज-मुनीर का दिल
आखिर कहां गायब हो रहे बलूच लोग? अपनों की तलाश में 33 दिनों से चट्टान की तरह खड़े हैं लोग, फिर भी नहीं पसीज रहा जल्लाद शहबाज-मुनीर का दिल
आखिर कहां गायब हो रहे बलूच लोग? अपनों की तलाश में 33 दिनों से चट्टान की तरह खड़े हैं लोग, फिर भी नहीं पसीज रहा जल्लाद शहबाज-मुनीर का दिल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?