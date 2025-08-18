आखिर कहां गायब हो रहे बलूच लोग? अपनों की तलाश में 33 दिनों से चट्टान की तरह खड़े हैं लोग, फिर भी नहीं पसीज रहा जल्लाद शहबाज-मुनीर का दिल

Pakistan Balochistan News: इस्लामाबाद स्थित नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलूच प्रदर्शनकारियों का धरना लगातार 33वें दिन भी जारी रहा। रविवार को, बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने आरोप लगाया कि अधिकारी एक महीने से भी ज्यादा समय से उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आश्रय नहीं दिया गया, सड़कें अवरुद्ध कर दी गईं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बीवाईसी नेताओं की तत्काल रिहाई और बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह धरना जारी है। बीवाईसी ने कहा कि असहनीय गर्मी और लगातार उत्पीड़न के बावजूद, बलूच परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

बीवाईसी ने क्या कहा?

बीवाईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, “इस्लामाबाद में लगातार 33वें दिन भी धरना जारी है। इस्लामाबाद स्थित नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलूच परिवारों का यह लगातार 33वां दिन है। उनकी मांगें अभी भी बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) के नेताओं की तत्काल रिहाई और बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाना हैं।” इसके अलावा, पोस्ट में लिखा था कि, असहनीय गर्मी और लगातार उत्पीड़न के बावजूद, परिवार दृढ़ता से विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। जबरन गायब हुए लोगों के और भी परिवार अब उनके साथ जुड़ गए हैं।

मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही पाक सरकार

एक महीने से ज्यादा समय से उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें आश्रय देने से इनकार करके, सड़कें बंद करके और भारी पुलिस बल तैनात करके रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उनका प्रतिरोध मजबूत होता जा रहा है।” रविवार को, बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने कहा कि क्वेटा में 17 वर्षीय छात्र सलमान बलूच को जबरन गायब कर दिया गया है। संगठन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और उसकी तत्काल रिहाई की मांग की।

17 वर्षीय किशोर हुआ लापता

इसके अलावा, एक पोस्ट में संगठन ने लिखा, “क्वेटा में 17 वर्षीय छात्र सलमान बलूच को जबरन गायब कर दिया गया। 17 अगस्त की शाम को, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पुंजगुर निवासी डॉ. ईसा के बेटे सलमान बलूच (17) को जबरन गायब कर दिया। उन्हें क्वेटा के नवान किल्ली इलाके से जबरन गायब कर दिया गया। संगठन सलमान बलूच के जबरन गायब होने की कड़ी निंदा करता है और उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई की माँग करता है।”

मानवाधिकार आयोग ने किया ये खुलासा

मानवाधिकार संगठन ने खुलासा किया कि प्रांत के मस्तुंग जिले के किल्ली खुअसम इलाके के निवासी मुहम्मद अजीम को पाकिस्तानी सैन्य खुफिया अधिकारियों ने 5 अगस्त को उनके घर से हिरासत में लिया और जबरन गायब कर दिया। अजीम की जल्द से जल्द बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए संगठन ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान में मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने का आग्रह किया।