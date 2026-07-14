पाकिस्तान टूट गया! बलूचिस्तान ने खुद को आजाद मुल्क किया घोषित; वायरल पत्र से मुनीर-शहबाज की उड़ी नींद

Balochistan Independence: पाकिस्तान (Pakistan) को तगड़ा झटका तब लगा जब बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक बयान में दावा किया गया ह कि इस इलाके को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम से एक आजाद देश घोषित कर दिया गया है. वायरल हो रहे इस लेटर में दावा किया गया है कि बलूचिस्तान की फोर्स ने 85 प्रतिशत इलाके पर कब्जा कर लिया है. इसमें यह भी दावा किया गया है कि वहां राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, नई करेंसी और एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लेटर में आगे कहा गया है कि नई सरकार का इलाके के मिनरल रिसोर्स, गैस फील्ड और कोयले की खदानों पर पूरा कंट्रोल है. साथ ही, इसमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के कई कर्मचारियों ने बलूचिस्तान के मकसद में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया है.

बलूचिस्तान में लंबे समय से तनाव जारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बलूचिस्तान में लंबे समय से तनाव बना हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं. इसके अलावा, बलूचिस्तान के लोगों ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी नारेबाजी की है. अब बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. हालांकि, वायरल लेटर में किए जा रहे दावे की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. इसके अलावा, किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन या मान्यता प्राप्त सरकार ने अभी तक बलूचिस्तान को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा नहीं की है.

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पिछले कुछ महीनों में बढ़ी हिंसा

पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान में हिंसा बढ़ी है. बलोच विद्रोही और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकवादी पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5 जुलाई से अब तक 109 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 71 को ‘ऑपरेशन शबान’ के दौरान खत्म किया गया. यह ऑपरेशन पाकिस्तान सेना, फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) और बलूचिस्तान पुलिस ने मिलकर चलाया था. हालांकि, अब स्थिति और बदल गई है.

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