भारत ने रोकी SCO की सदस्यता तो चीख पड़ा PAK का जिगरी यार, हाथ मलते रह गए PM Shehbaz

Azerbaijan SCO Membership: चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के मंच से भारत ने ऐसा कदम उठाया कि पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान कराह गया है। दरअसल, अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का पूर्ण सदस्य बनने के उनके प्रयासों में बाधा डाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। अजरबैजान को पाकिस्तान का सच्चा साथी माना जाता है। इस्लाम के नाम पर अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन करता है।

अजरबैजान ने भारत पर लगाया आरोप

चीन के तियानजिन शहर में चल रहे एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में एक संवाद सहयोगी के रूप में शामिल हुआ। अजरबैजानी मीडिया News.AZ की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने इस आवेदन के पक्ष में समर्थन दोहराया, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया। रिपोर्ट में भारत के रुख को शंघाई की भावना के विरुद्ध बताया गया और आरोप लगाया गया कि भारत का यह फैसला अजरबैजान की पाकिस्तान से नजदीकी से जुड़ा है।

पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम

इस बीच, पाकिस्तान ने भी अपने कूटनीतिक कदम तेज कर दिए हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री मुहम्मद इशाक डार (Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar) ने हाल ही में आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान के साथ बातचीत की और दोनों देश आपसी राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत हुए। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौता हुआ है।

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान लंबे समय से आर्मेनिया का विरोध करता रहा है और अजरबैजान के समर्थन में खड़ा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मेनिया के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। अजरबैजानी मीडिया का दावा है कि यह पहल उनके देश के साथ बातचीत के बाद ही की गई है।