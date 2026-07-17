Pakistan: न असीम मुनीर, न शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सैलरी पाता है ये शख्स; जानें क्या है पद

Pakistan: पाकिस्तान आर्थिक संकट, IMF लोन और सरकारी खर्च में कटौती की वजह से लगातार खबरों में रहता है. इस मामले में, बड़े संवैधानिक और सरकारी अधिकारियों की सैलरी के बारे में हाल ही में जारी रिकॉर्ड ने एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है. रिकॉर्ड के मुताबिक, पाकिस्तान के मौजूदा ऑडिटर जनरल, मकबूल अहमद गोंडल की सालाना सैलरी 9768,240 पाकिस्तानी रुपये है, जो हर महीने 814,000 रुपये (बेसिक सैलरी 772,000 रुपये, और दूसरे अलाउंस) के बराबर है. यह सैलरी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की सैलरी से काफी ज़्यादा है. हालांकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की सैलरी ज़्यादा है, लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने देश की खराब आर्थिक हालत का हवाला देते हुए अपनी सैलरी नहीं लेने का फैसला किया है. नतीजतन, ऑडिटर जनरल रेगुलर तौर पर सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले सरकारी अधिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं.

हाल ही में जारी ऑफिशियल सैलरी रिकॉर्ड के मुताबिक, पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल की महीने की बेसिक सैलरी 772,780 पाकिस्तानी रुपये है. अलग-अलग अलाउंस जोड़ने पर यह रकम हर महीने लगभग ₹814,020 हो जाती है. यह सैलरी सालाना आधार पर ₹9768,240 है. अभी इस पद पर मकबूल अहमद गोंडल हैं. ऑडिटर जनरल एक संवैधानिक पद है जो पाकिस्तान में सरकारी खर्चों का ऑडिट करने और पार्लियामेंट के सामने फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए ज़िम्मेदार है. इसलिए, इसे देश के सबसे ज़रूरी संवैधानिक ऑफिस में से एक माना जाता है.

ऑडिटर जनरल का काम क्या है?

ऑडिटर जनरल का काम सिर्फ़ सरकारी अकाउंट्स का ऑडिट करने से कहीं ज़्यादा है. यह ऑफिस केंद्र सरकार, मंत्रालयों, सरकारी कंपनियों और पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स के खर्चों का ऑडिट करता है. यह यह भी जांचता है कि टैक्स रेवेन्यू का इस्तेमाल नियमों के हिसाब से हुआ है या नहीं. ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाती है, जिसके आधार पर सरकारी डिपार्टमेंट्स से जवाब देने के लिए कहा जाता है.

प्रेसिडेंट सैलरी क्यों नहीं लेते?

मार्च 2024 में, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने घोषणा की कि वह अपने कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंशियल सैलरी नहीं लेंगे. प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट ने कहा कि देश की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए, उन्होंने सरकारी खजाने पर और बोझ न डालने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि यह कदम फाइनेंशियल डिसिप्लिन और बचत का मैसेज देने के लिए उठाया गया था.

आर्थिक संकट के बीच बहस बढ़ी

पाकिस्तान लंबे समय से महंगाई, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की कमी और IMF प्रोग्राम जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है. ऐसे समय में, सरकारी अधिकारियों की सैलरी को लेकर अक्सर पब्लिक में बहस होती है. प्रेसिडेंट के अपनी सैलरी छोड़ने के फैसले और उसके बाद ऑडिटर जनरल की ज़्यादा सैलरी का खुलासा होने के बाद, यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑडिटर जनरल की सैलरी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और सर्विस नियमों के तहत तय होती है, और इसका मकसद इस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था की ऑटोनॉमी बनाए रखना है.