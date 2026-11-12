Home > विदेश > दीमक की तरह अपने ही वतन को खा रहे आतंकी! पाक में हुआ ऐसा हमला; मारे गए 10 पुलिसकर्मी और 18 आतंकवादी

दीमक की तरह अपने ही वतन को खा रहे आतंकी! पाक में हुआ ऐसा हमला; मारे गए 10 पुलिसकर्मी और 18 आतंकवादी

Pakistan Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले में बुधवार को गैर-कानूनी सोने की माइनिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन से लौट रही पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें 18 आतंकवादी मारे गए और कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई.

By: Heena Khan | Published: November 12, 2026 10:25:02 AM IST

pakistan terror attack
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Pakistan Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले में बुधवार को गैर-कानूनी सोने की माइनिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन से लौट रही पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें 18 आतंकवादी मारे गए और कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई. खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पब्लिक रिलेशन्स डायरेक्टर ने एक बयान में कहा कि पुलिसवाले कोहाट शहर के पास दारबुकाच इलाके में लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे. बयान में कहा गया, “जब पुलिस पार्टी ऑपरेशन पूरा करके लौट रही थी, तो फितना-अल-खवारिज ने क्रिमिनल लोगों के कहने पर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया.”

आखिर क्यों हुई झड़प 

इसमें कहा गया, “पुलिसवालों ने हमलावरों का बड़ी बहादुरी और हिम्मत से मुकाबला किया, जिसके नतीजे में 18 खवारिज जहन्नुम भेजे गए,” और 10 पुलिसवाले मारे गए. फितना-अल-खवारिज एक शब्द है जिसका इस्तेमाल सरकार बैन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए करती है. बयान के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने दरबो कुच में गैर-कानूनी सोने की माइनिंग में शामिल लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था.

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10 पुलिसकर्मी घायल 

बयान में कहा गया है कि इस घटना से क्रिमिनल लोगों और फितना-अल-खवारिज के बीच कथित सांठगांठ का भी पता चला है. पुलिस स्पोक्सपर्सन मुहम्मद नौमान ज़ेब ने कहा कि पुलिस टीम, जो कोहाट जिले के गुंबट कोहाट इलाके में जा रही थी, कोहाट और करक के बीच दरबोकच जालंधर बांदा इलाके में फायरिंग की चपेट में आ गई. जिसकी वजह से 10 पुलिसवाले मारे गए.

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Tags: pakistan attackPakistan News
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