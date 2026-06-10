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पाकिस्तान सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर हुआ Crash, कश्मीर के मुजफ्फरबाद के पास हुई दुर्घटना, कोई जीवित नहीं बचा

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के मुजफ्फरबाद के पास एक पाकिस्तानी सेना का एमआई-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों की मृत्यु हो गयी है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 10, 2026 7:21:04 PM IST

पाकिस्तान सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर हुआ Crash
पाकिस्तान सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर हुआ Crash


Pakistan Mi-17 Helicopter Crash: बुधवार को मुज़फ़्फ़राबाद के पास उड़ान भरते समय पाकिस्तानी सेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पाकिस्तानी सेना ने पुष्टि की है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है. 

बता दें कि यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दुर्गम, पहाड़ी इलाकों में सेना के विमानन अभियानों के तहत उड़ान भर रहा था. उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

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मौके पर पहुंचे बचाव दल 

दुर्घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल शवों को निकालने और क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बच सका. सेना ने घोषणा की है कि वे घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर रहे हैं. फिलहाल, हेलीकॉप्टर में कौन-कौन सवार थे और कितने लोग हताहत हुए, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 21 लोगों की मौत हो गई है.

आईएसपीआर के बयान के अनुसार, “जहाज पर सवार सभी चालक दल के सदस्य शहीद हो गए और कोई भी जीवित नहीं बचा.” वहीं, रक्षा बलों के प्रमुख (सीडीएफ) और सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस दुर्घटना की “दुखद परिस्थितियों” पर बेहद गंभीरता से शोक व्यक्त किया है.

दुर्घटना के कारण की हो रही जाँच 

पाकिस्तान की सेना ने दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया है. प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई थी; हालांकि, जांचकर्ता सभी पहलुओं की जांच करेंगे. यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब पीओके (कश्मीर राज्य) हाल के वर्षों में सबसे गंभीर अशांति के दौर से गुजर रहा है. पिछले हफ्ते रावलकोट में हुई हिंसक झड़प के बाद से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग हताहत हुए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे.

Tags: pakistanWorld news
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