पाकिस्तान सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर हुआ Crash, कश्मीर के मुजफ्फरबाद के पास हुई दुर्घटना, कोई जीवित नहीं बचा

Pakistan Mi-17 Helicopter Crash: बुधवार को मुज़फ़्फ़राबाद के पास उड़ान भरते समय पाकिस्तानी सेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पाकिस्तानी सेना ने पुष्टि की है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है.

बता दें कि यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दुर्गम, पहाड़ी इलाकों में सेना के विमानन अभियानों के तहत उड़ान भर रहा था. उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

मौके पर पहुंचे बचाव दल

दुर्घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल शवों को निकालने और क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बच सका. सेना ने घोषणा की है कि वे घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर रहे हैं. फिलहाल, हेलीकॉप्टर में कौन-कौन सवार थे और कितने लोग हताहत हुए, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 21 लोगों की मौत हो गई है.

🚨Mi 17 Helicopter of Pakistani Military Crashed near Muzaffarabad, POJK shorty After take off all Personnel Onboard Killed pic.twitter.com/K2kP982HIJ — GEO INSIGHTS (@Rudraeyes) June 10, 2026

आईएसपीआर के बयान के अनुसार, “जहाज पर सवार सभी चालक दल के सदस्य शहीद हो गए और कोई भी जीवित नहीं बचा.” वहीं, रक्षा बलों के प्रमुख (सीडीएफ) और सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस दुर्घटना की “दुखद परिस्थितियों” पर बेहद गंभीरता से शोक व्यक्त किया है.

🇵🇰⚡️ Reports emerging from POJK about a helicopter crash in Muzaffarabad. Mi-17 helicopter of Pakistan Army Aviation chopper CRASHED in Neelum valley near Muzaffarabad. pic.twitter.com/VYPYPFDA2j — War Victor (@WarVictor_2630) June 10, 2026

दुर्घटना के कारण की हो रही जाँच

पाकिस्तान की सेना ने दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया है. प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई थी; हालांकि, जांचकर्ता सभी पहलुओं की जांच करेंगे. यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब पीओके (कश्मीर राज्य) हाल के वर्षों में सबसे गंभीर अशांति के दौर से गुजर रहा है. पिछले हफ्ते रावलकोट में हुई हिंसक झड़प के बाद से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग हताहत हुए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे.