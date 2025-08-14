Rawalakot Protests: अपनी ‘आजादी’ के लिए सड़कों पर उतरी POK की जानता, हिल गया इस्लामाबाद! जालिम PAK आर्मी ने बरसा दिए डंडे और आंसू गैस

Anti-Pakistan Protests in POK: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक प्रमुख शहर रावलकोट में तनाव बढ़ गया है, जहाँ हज़ारों नागरिक पाकिस्तान से आज़ादी की माँग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। यह हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में सबसे बड़े पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में से एक है।

बच्चों और बुज़ुर्गों समेत प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराए और पाकिस्तानी सेना और इस्लामाबाद प्रशासन से ‘आज़ादी’ की माँग करते हुए नारे लगाए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बर्बर कार्रवाई की।

न्यूज 18 के मुताबिक शीर्ष भारतीय ख़ुफ़िया सूत्रों ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन वर्षों से चली आ रही व्यवस्थागत उपेक्षा, बेरोज़गारी की व्यापकता और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लंबे समय से अभाव के कारण हो रहे हैं। स्थिति तब हिंसक हो गई जब पाकिस्तानी सेना के जवानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आँसू गैस के गोले दागे, जिससे बुज़ुर्गों और महिलाओं सहित कई नागरिक घायल हो गए।

जोखिमों के बावजूद अपना संघर्ष जारी रखने की कसम

पीओके के अन्य हिस्सों में फैलने से पहले ही विद्रोह को दबाने के प्रयास में कई प्रदर्शनकारी नेताओं को हिरासत में लिया गया। हालाँकि, प्रमुख आयोजकों की गिरफ़्तारी ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया, और कई स्थानीय लोगों ने जोखिमों के बावजूद अपना संघर्ष जारी रखने की कसम खाई।

Video from PoP, Pakistan Occupied Pashtunistan:

14 August, 2025

Mamund, Umaray Chowk: During a protest against the oppressive operation by the Pakistani army, people expressed their grief and anger by waving black flags. The Punjabi Pakistani army and elite, is celebrating the… pic.twitter.com/FPZ6Z6xgcr — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) August 14, 2025

यह अशांति पाकिस्तानी सेना की एक सोची-समझी नीति को उजागर करती है: पीओके को आर्थिक निर्भरता और राजनीतिक अदृश्यता की स्थिति में बनाए रखना। जहाँ इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को सैन्य रसद के लिए प्राथमिकता दी जाती है, वहीं अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों की नागरिक माँगों को व्यवस्थित रूप से नज़रअंदाज़ किया जाता है।

स्थानीय आबादी अवसरों से वंचित

इसके अलावा, स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से जलविद्युत और खनिजों का पंजाब प्रांत और सैन्य प्रतिष्ठानों को लाभ पहुँचाने के लिए अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय आबादी को उचित मुआवज़ा या विकास के अवसरों से वंचित रखा जा रहा है।

सीएनएन-न्यूज़18 को एक सूत्र ने बताया, “इस्लामाबाद ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए जानबूझकर पीओके को आर्थिक रूप से पिछड़ा रखा है।” “जो बुनियादी ढाँचा मौजूद है, वह पाकिस्तानी सेना के लाभ के लिए बनाया गया है – यहाँ रहने वाले नागरिकों के लिए नहीं।”

