तकनीकी खराबी या हमला? POK में आसमान से गिरा मौत का मंजर, पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश; कोई भी नहीं बचा

Pakistan Army Helicopter Crash: पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में बुधवार को पाकिस्तान सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें सवार सभी सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है. हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है. सेना ने तुरंत यह नहीं बताया कि हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे.

पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने बताया कि मुज़फ़्फराबाद के पास सेना का एविएशन MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. क्रैश में सवार सभी 21 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई.

कैसे हुआ हादसा?

ISPR ने पाकिस्तानी अख़बार डॉन को बताया कि PoK में एक सैन्य हेलीकॉप्टर में टेक-ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी आ गई और वह क्रैश हो गया. हेलीकॉप्टर में 21 सैन्य कर्मी मौजूद थे. क्रैश इतना जबरदस्त था कि उसमें सवार सभी सैन्य कर्मियों की जान चली गई; सेना ने पुष्टि की कि कोई भी जीवित नहीं बचा.

क्रैश की खबर मिलने के बाद, सेना की बचाव और राहत टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और शवों को निकालने का काम शुरू किया. इसके अलावा, हादसे की वजह का पता लगाने और तकनीकी खराबी समेत सभी संभावनाओं की जांच के लिए एक विशेष जाँच बोर्ड का गठन किया गया है.

गोली मारकर गिराए जाने का शक

हालांकि, इस घटना को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं. यह क्रैश पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में हुआ, एक ऐसा इलाका जहां कुछ समय से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. हालांकि शुरू में इसे तकनीकी खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा बताया गया, लेकिन इलाके में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और सुरक्षा तनाव के कारण कुछ लोग हालात पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों के बीच यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या हेलीकॉप्टर को किसी हमले में गोली मारकर गिराया गया होगा.

POK में विरोध प्रदर्शन तेज

हाल के दिनों में, JK जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने PoK में पाकिस्तानी सरकार के ख़िलाफ विरोध-प्रदर्शन तेज कर दिए हैं. कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें लोगों की मौत और कई गिरफ्तारियों की खबरें हैं. इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. इसके अलावा, इलाके में इंटरनेट और कॉलिंग सेवाओं पर पाबंदियाँ लागू हैं. भारी सुरक्षा तैनाती के कारण लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है. इन हालात के बीच, हेलीकॉप्टर क्रैश ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं.