Home > विदेश > इधर भारत पर लगाया 50% टैरिफ, उधर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं  पाक जनरल असीम मुनीर, क्या है ट्रंप का प्लान?

इधर भारत पर लगाया 50% टैरिफ, उधर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं  पाक जनरल असीम मुनीर, क्या है ट्रंप का प्लान?

Asim Munir us visit: पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का यह अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 7, 2025 08:55:40 IST

Asim Munir us visit
Asim Munir us visit

Asim Munir us visit: एक तरफ पूरी दुनिया अमेरिका से टैरिफ वॉर का सामना कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम कम नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर एक बार फिर अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। दो महीने के अंदर यह उनका दूसरा अमेरिका दौरा है। इस बार मुनीर सेंटकॉम प्रमुख के विदाई समारोह में शामिल होंगे।

क्यों पाकिस्तान जा रहे हैं मुनीर ? 

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के कमांडर जनरल माइकल ई. कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल होने अमेरिका जा रहे हैं। यह कार्यक्रम फ्लोरिडा के टैम्पा में होगा, जहां सेंटकॉम का मुख्यालय है। पिछले दो महीनों में जनरल मुनीर की यह दूसरी अमेरिका यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य और रणनीतिक संबंधों की ओर इशारा करती है।

मुनीर का अमेरिका दौरा क्यों खास है?

पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का यह अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान में एक तेल भंडारण केंद्र बनाने की भी बात कही है। यही वजह है कि ऐसे समय में मुनीर के दौरे पर सबकी नज़र रहेगी।

जून में किया अमेरिका का दौरा

पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर इससे पहले जून में अमेरिका पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया था। इस दौरान मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दो घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत की थी। इसके अलावा, उन्होंने साथ में लंच भी किया था। यह पहली बार था जब इस मुलाक़ात के दौरान कोई वरिष्ठ पाकिस्तानी असैन्य अधिकारी मौजूद नहीं था।

Ghana Military Helicopter Crash: घाना में बड़ा हादसा,सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश, देश के कई मंत्रियों की मौत

ट्रंप ने की मुनीर की तारीफ

मुनीर से मुलाक़ात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “मैं उन्हें यहाँ इसलिए बुला रहा था क्योंकि मैं युद्ध में न पड़ने और उसे ख़त्म करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था।” इसके जवाब में, जनरल मुनीर ने कथित तौर पर कहा कि ट्रंप दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच “परमाणु युद्ध को टालने” के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित होने के हक़दार हैं।

‘और भी बहुत कुछ देखने को…’ पगला गया है 79 साल का अमेरिकन राष्ट्रपति ? भारत पर ट्रैरिफ को लेकर कही ऐसी बात, सुन भड़क गए

Tags: Asim Munir us visithome-hero-pos-5
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025

जीरा और दालचीनी का पानी एकसाथ पीने से क्या होता...

August 6, 2025

जानें बारिश के मौसम में कितनी बार धोना चाहिए बाल

August 6, 2025

घर पर आसानी से बनाए दूध से ये 7 टेस्टी...

August 6, 2025

ये Chinese हरी सब्जी हड्डियों और दिल की सेहत के...

August 6, 2025
इधर भारत पर लगाया 50% टैरिफ, उधर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं  पाक जनरल असीम मुनीर, क्या है ट्रंप का प्लान?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इधर भारत पर लगाया 50% टैरिफ, उधर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं  पाक जनरल असीम मुनीर, क्या है ट्रंप का प्लान?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इधर भारत पर लगाया 50% टैरिफ, उधर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं  पाक जनरल असीम मुनीर, क्या है ट्रंप का प्लान?
इधर भारत पर लगाया 50% टैरिफ, उधर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं  पाक जनरल असीम मुनीर, क्या है ट्रंप का प्लान?
इधर भारत पर लगाया 50% टैरिफ, उधर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं  पाक जनरल असीम मुनीर, क्या है ट्रंप का प्लान?
इधर भारत पर लगाया 50% टैरिफ, उधर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं  पाक जनरल असीम मुनीर, क्या है ट्रंप का प्लान?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?