इधर भारत पर लगाया 50% टैरिफ, उधर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं  पाक जनरल असीम मुनीर, क्या है ट्रंप का प्लान?

Asim Munir us visit: एक तरफ पूरी दुनिया अमेरिका से टैरिफ वॉर का सामना कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम कम नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर एक बार फिर अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। दो महीने के अंदर यह उनका दूसरा अमेरिका दौरा है। इस बार मुनीर सेंटकॉम प्रमुख के विदाई समारोह में शामिल होंगे।

क्यों पाकिस्तान जा रहे हैं मुनीर ?

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के कमांडर जनरल माइकल ई. कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल होने अमेरिका जा रहे हैं। यह कार्यक्रम फ्लोरिडा के टैम्पा में होगा, जहां सेंटकॉम का मुख्यालय है। पिछले दो महीनों में जनरल मुनीर की यह दूसरी अमेरिका यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य और रणनीतिक संबंधों की ओर इशारा करती है।

मुनीर का अमेरिका दौरा क्यों खास है?

पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का यह अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान में एक तेल भंडारण केंद्र बनाने की भी बात कही है। यही वजह है कि ऐसे समय में मुनीर के दौरे पर सबकी नज़र रहेगी।

जून में किया अमेरिका का दौरा

पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर इससे पहले जून में अमेरिका पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया था। इस दौरान मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दो घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत की थी। इसके अलावा, उन्होंने साथ में लंच भी किया था। यह पहली बार था जब इस मुलाक़ात के दौरान कोई वरिष्ठ पाकिस्तानी असैन्य अधिकारी मौजूद नहीं था।

ट्रंप ने की मुनीर की तारीफ

मुनीर से मुलाक़ात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “मैं उन्हें यहाँ इसलिए बुला रहा था क्योंकि मैं युद्ध में न पड़ने और उसे ख़त्म करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था।” इसके जवाब में, जनरल मुनीर ने कथित तौर पर कहा कि ट्रंप दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच “परमाणु युद्ध को टालने” के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित होने के हक़दार हैं।

