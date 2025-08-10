Home > विदेश > Asim Muneer Nuclear Threat: ’10 मिसाइल से उड़ा देंगे…’, ट्रंप की गोद में बैठकर Pak के जिहादी जनरल ने भारत को उकसाया, दे डाली ये गीदड़भभकी

उन्होंने कहा, 'हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमें लगा कि हम हार रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले लेंगे।' यह पहली बार है जब अमेरिकी धरती पर इस तरह की परमाणु धमकियाँ सामने आई हैं।

Published By: Ashish Rai
Published: August 10, 2025 21:56:00 IST

Asim Muneer Nuclear Threat: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को अस्तित्व का संकट हुआ, तो वे पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में धकेल देंगे। उन्होंने कहा, ‘हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमें लगा कि हम हार रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले लेंगे।’ यह पहली बार है जब अमेरिकी धरती पर इस तरह की परमाणु धमकियाँ सामने आई हैं।

सिंधु जल संधि पर तीखा बयान

मुनीर ने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि रोक दी है, जिससे ढाई करोड़ लोग भूख से मर सकते हैं। उन्होंने धमकी दी कि जब भारत कोई बाँध बनाएगा, तो वे उसे दस मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। ‘सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, अल-हम्दुलिल्लाह।’

अमेरिकी समारोह में पाक सेना प्रमुख का भाषण

यह धमकी फ्लोरिडा के टैम्पा में व्यवसायी अदनान असद द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में दी गई। समारोह की शुरुआत कुरान की आयतों के पाठ और पाकिस्तान के राष्ट्रगान से हुई। इस अवसर पर मेहमानों को मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं थी, और भाषण का कोई लिखित दस्तावेज़ भी जारी नहीं किया गया।

भारत और युद्ध रणनीति पर तीखा व्यंग्य

मुनीर ने भारत को युद्ध में अपनी हार स्वीकार करने की सलाह दी और कहा कि खेल भावना का परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूर्वी भारत से, जहाँ भारत के पास बहुमूल्य संपत्तियाँ हैं, हमला करेगा और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। उन्होंने भारत को एक चमचमाती मर्सिडीज कार और पाकिस्तान को बजरी से भरा डंप ट्रक बताया और कहा कि अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो किसकी हार होगी।

धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों वाला संदेश

धार्मिक रूढ़िवादी मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो इस्लामी कलमा के आधार पर बना है और इसलिए अल्लाह इसे ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों से नवाज़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मदीना की तरह बख्शा जाएगा, जहाँ पैगंबर मुहम्मद ने इस्लामी शासन की नींव रखी थी।

राजनीति और सेना के बीच समन्वय ज़रूरी है

मुनीर ने कहा कि युद्ध राजनीति पर छोड़ा जाने वाला विषय नहीं है और राजनीति को भी केवल राजनेताओं पर छोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की और कहा कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।

