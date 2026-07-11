अब मुसलमानों को बच्चा पैदा करने से रोकेंगे आसिम मुनीर, मिली ऐसी जिम्मेदारी; पूरे पाकिस्तान में बन गया फील्ड मार्शल का मीम

Pakistan: आसिम मुनीर न सिर्फ पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हैं, बल्कि कई अहम रोल भी निभाते हैं. उन्हें डिप्लोमैटिक लेवल पर भी देखा गया है. हाल ही में, वह ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच मीडिएशन में शामिल थे. वह इकोनॉमिक पॉलिसी में भी अहम रोल निभाते हैं. वह भारत विरोधी बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं. अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं. पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पाकिस्तान की बेकाबू आबादी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई है.

पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर सैयद मुस्तफ कमाल ने इस हफ्ते की शुरुआत में सीनेट की मीटिंग में यह अनाउंस किया. उन्होंने कहा कि 259 मिलियन (259 मिलियन) से ज्यादा आबादी के साथ, पाकिस्तान अभी पांचवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है. उम्मीद है कि यह 2030 तक इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा देश बन जाएगा. यह पाकिस्तान के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है.

पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ एक नेशनल प्रायोरिटी का मुद्दा

पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें मुनीर भी शामिल हैं. यह मुद्दा पाकिस्तान में नेशनल प्रायोरिटी बन गया है. हर लेवल पर पॉलिसी से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं. मुनीर की ज़िम्मेदारी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के मोर्चों पर लगातार लड़ाई में लगा हुआ है.

इस बीच, पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में अशांति लगातार बढ़ रही है. अशांत बलूचिस्तान प्रांत में, बलूच विद्रोहियों और TTP मिलिटेंट्स ने 42 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों को मार डाला. अब, पाकिस्तानी नागरिकों ने आबादी को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी के लिए आर्मी चीफ़ का मज़ाक उड़ाया है. सोशल मीडिया पर कई मीम्स चल रहे हैं.

पाकिस्तान की आबादी क्यों बढ़ रही है?

असल में, पाकिस्तान की लगातार बढ़ती आबादी का कारण कॉन्ट्रासेप्टिव तक आसान पहुँच न होना है. पाकिस्तान में हर साल 6.7 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं.