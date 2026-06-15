Home > विदेश > भारत नहीं तो किसने मार गिराया पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का विमान? पायलटों की दर्दनाक मौत; पूरे पाक में दहशत

भारत नहीं तो किसने मार गिराया पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का विमान? पायलटों की दर्दनाक मौत; पूरे पाक में दहशत

Pakistan: शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एयरक्राफ्ट ने रूटीन ट्रेनिंग फ़्लाइट के लिए उड़ान भरी थी. फ़्लाइट के दौरान, एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत आई और वह सीधे सड़क पर क्रैश हो गया. एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई.

By: Divyanshi Singh | Published: June 15, 2026 12:47:24 PM IST

खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान एयर फोर्स का ट्रेनी विमान क्रैश
खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान एयर फोर्स का ट्रेनी विमान क्रैश


Pakistan: पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान इलाके में क्रैश हो गया. हादसे में दो पायलट मारे गए, जबकि सड़क पर मौजूद तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत अभियान शुरू किया. पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने क्रैश के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

रूटीन ट्रेनिंग फ़्लाइट के लिए भरी थी उड़ान 

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एयरक्राफ्ट ने रूटीन ट्रेनिंग फ़्लाइट के लिए उड़ान भरी थी. फ़्लाइट के दौरान, एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत आई और वह सीधे सड़क पर क्रैश हो गया. एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई. आस-पास के लोगों ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल से काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठते देखा. एयरक्राफ्ट के टुकड़े इधर-उधर बिखरे हुए थे, और पायलटों के शव भी सड़क पर बिखरे हुए थे. गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हताहतों की संख्या की पुष्टि की. मारे गए पायलटों की पहचान कैप्टन कासिम और कैप्टन तल्हा के रूप में हुई है.

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Tags: Aircraft CrashpakistanPakistan Air Force
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