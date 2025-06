ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दी बड़ी चोट, अभी तक उभर नहीं पाया है PAK…’रहीम यार खान’ को लेकर बार-बार निकल रहे आंसू

Rahim Yar Khan Airbase : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से की गई एयरस्ट्राइक का असर पाकिस्तान में अभी तक देखने को मिल रहा है। आज भी भारत के हमलों के बाद पड़ोसी देश के कई एयरबेस अभी तक एक्टिव नहीं हो पाए हैं। उन्हीं में से एक रहीम यार खान एयरबेस है। पाक ने इसको लेकर एक बार फिर से NOTAM (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया है।

OSINT विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए लिखा कि रहीम यार खान एयरबेस के लिए एक बार फिर NOTAM जारी किया गया है। यह वही रनवे है जिसे मई 2025 में भारतीय सेना ने हवाई हमले में क्षतिग्रस्त कर दिया था। अब इसे 4 जुलाई 2025 तक के लिए बंद कर दिया गया है।

पाकिस्तान के लिए रहीम यार खान एयरबेस उनकी वायुसेना के लिए काफी महत्व रखता है। भारतीय सेना के सटीक मिसाइल हमलों से इस एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है। इस एयरबेस को नुकसान पहुंचना पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

केंद्र की मोदी सरकार ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को बेअसर करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे और आतंकी ठिकानों को प्रभावी तरीके से नष्ट किया जा सके।

