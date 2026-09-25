आतंकी बनने के लिए ये देश करते हैं फंडिंग! ऐसे ही नहीं Osama bin Laden बना जल्लाद; Pak नेता ने खोला अपने वतन के काले करतूतों का पिटारा

Pakistan Terrorism | Osama bin Laden: पाकिस्तान के सीनियर नेता मुशाहिद हुसैन सैयद ने दावा किया है कि CIA और सऊदी अरब से मिले अरबों डॉलर से पाकिस्तान ने अफ़गान जिहाद के दौरान एक लाख अफ़गान मुजाहिदीन और 20,000 अरब वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी, जिसमें ओसामा बिन लादेन और अयमान अल-ज़वाहिरी भी शामिल थे. अफगान जिहाद में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हुए, हुसैन ने यह भी दावा किया कि युद्ध खत्म होने के बाद, ट्रेंड लड़ाके ‘बेरोज़गार जिहादी’ बन गए और कश्मीर, फ़िलिस्तीन और अल्जीरिया सहित दूसरे संघर्ष वाले इलाकों में चले गए.

यहां से मिलती है आतंकी को फंडिंग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तानी नेता, पत्रकार और पूर्व सीनेटर ने हाल ही में एक पाकिस्तानी डिजिटल टॉक शो KHANCAST में यह बात कही. हुसैन, जो पूर्व पाकिस्तानी PM नवाज़ शरीफ के राज में सूचना मंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (ISI) को सीधे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा और CIA से मिली फंडिंग का ब्यौरा दिया.

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CIA ने ISI को ट्रेनिंग के लिए $2.1 बिलियन दिए: हुसैन

इस प्रोग्राम की शुरुआत कोल्ड वॉर और अफ़गानिस्तान में सोवियत दखल से करते हुए, हुसैन ने कहा कि अफ़गान जिहाद आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच बड़े टकराव का हिस्सा बन गया. हुसैन के मुताबिक, CIA ने तब पाकिस्तान की ISI को एक लाख अफ़गान मुजाहिदीन और 20,000 अरब वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए $2.1 बिलियन दिए.

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