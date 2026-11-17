पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की बड़ी अदालतों से अपने और अपनी पत्नी के लिए तुरंत मेडिकल इलाज की अपील की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी सेहत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें डर है कि वे बच नहीं पाएंगे.

इमरान खान ने क्या लिखा?

अपने वकील के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट, फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को भेजे एक खुले लेटर में, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें सही इलाज नहीं दिया गया है. 74 साल के इमरान खान ने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट और जेल के हालात से जुड़े कोर्ट के पहले के ऑर्डर को लागू करने की मांग की है. उन्होंने पत्र में कहा, ’74 साल की उम्र में यह लगातार स्थिति मुझे ऐसी जगह ले जा रही है, जहां से मैं शायद जिंदा वापस न लौट सकूं.’

वकील ने साझा किया खत

इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने पिछले हफ्ते अदियाला जेल में उनसे मुलाकात की थी. इसके कुछ दिनों बाद सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इमरान का लिखा खत साझा किया. इस खत में इमरान खान ने दावा किया कि लंबे समय तक अकेले रहने और परिवार से बातचीत नहीं होने के कारण उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत बिगड़ रही है. उन्होंने जेल में अपनी पत्नी से मुलाकात न होने और कोर्ट के आदेश के बावजूद परिवार से बात करने की अनुमति नहीं मिलने की भी शिकायत की. इमरान खान के मुताबिक, अकेलेपन के कारण उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक का गंभीर खतरा बताया है. साथ ही, उनके दिल को भी नुकसान पहुंच चुका है. आगे उन्होंने लिखा, ‘न्याय के तौर पर मैं बस इतना चाहता हूं कि माननीय SC के आदेशों को लागू किया जाए और हमारी मेडिकल कंडीशन का सही इलाज हो.’

पत्नी की सेहत की जताई चिंता

इमरान खान ने अपनी पत्नी बुशरा बीबी की आंखों की खराब होती रोशनी पर भी चिंता जताई. बुशरा जनवरी 2025 से भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं. खान के मुताबिक, अप्रैल में रेटिना की सर्जरी के बाद उन्हें फिर से अकेले रखा गया और डॉक्टरों से मिलने के साथ मेडिकल रिकॉर्ड देखने की अनुमति भी नहीं दी गई.

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