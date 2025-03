झूठी है पाक सेना! पंजाबी फौजी ने खोली पोल, कहा- मेरे सामने बलूचों ने 50-60 सैनिक मारे

नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने जाफर एक्सप्रेस के सभी बंधकों को छुड़ा लिया है। सेना ने कहा है कि उसने बंधकों की रिहाई को लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, वो अब पूरा हो गया है।

वहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) का दावा पाक सेना से बिल्कुल उलट है। बीएलए का कहना है कि अभी भी उसके कब्जे में कई बंधक हैं।

इस बीच एक पंजाबी फौजी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फौजी ने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे बलूच विद्रोहियों ने कत्लेआम किया है।

An individual who survived the Jaffar Express hijacking told the media that 50 to 60 people were killed by BLA fighters, whom the BLA claimed were serving military personnel. pic.twitter.com/vmVXXSTKhS

