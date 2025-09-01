SCO Summit में पहलगाम हमले को लेकर भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक जीत, इस बार चीन भी नहीं कर पाया कुछ

SCO Summit 2025: चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भारत को बड़ी जीत मिली है। असल में SCO के ज्वाइंट डिक्लेरेशन (Joint Declaration) में पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया है और खास बात ये है कि समिट में सभी देशों ने मिलकर इसपर साइन किया है और माना है कि पहलगाम (Pahalgam) में हुआ हमला गलत था और ऐसा आतंकवादी हमले स्वीकार्य नहीं है। इस कदम से साफ हो गया है कि आतंक के मुद्दे पर भारत के स्टैंड को सभी देशों का समर्थन मिला है।

एससीओ सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इसके अलावा हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि हमले के दोषियों, योजनाकारों और प्रायोजकों को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए।

भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत

एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में संप्रभु देशों और उनकी सक्षम संस्थाओं की भूमिका सर्वोपरि है।

सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की और कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं। उन्होंने सीमापार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ने की अपील की।

जून में नहीं किया गया था घोषणा पत्र में शामिल

आपको याद दिला दें कि इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। और इसके पीछे की वजह एससीओ घोषणापत्र में पहलगाम हमले को शामिल न करना था। इसके पीछे साफ़ तौर पर चीन का हाथ था। लेकिन अब चीन भी पाकिस्तान को नहीं बचा पाया और सभी देशों द्वारा पहलगाम हमले की निंदा और आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट होना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इन सबके बाद भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है।

