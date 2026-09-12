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ब्रिटेन पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करने वाला था बिन लादेन, अमेरिका के खुलासे से मचा हड़कंप

दुनिया को हिला देने वाली उस घटना के 25 साल बाद सामने आए टॉप-सीक्रेट दस्तावेज़ों से पता चला है कि ओसामा बिन लादेन 9/11 से कई साल पहले ही ब्रिटेन पर हमला करना चाहता था.

By: JP Yadav | Published: September 12, 2026 1:44:25 PM IST

ब्रिटेन पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करने वाला था बिन लादेन, अमेरिका के खुलासे से मचा हड़कंप
ब्रिटेन पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करने वाला था बिन लादेन, अमेरिका के खुलासे से मचा हड़कंप


Osama Bin Laden: हाल ही में सामने आए एक टॉप-सीक्रेट दस्तावेज खुलासा हुआ है कि आतंकी ओसामा बिन लादेन अमेरिका में 9/11 हमले को अंजाम देने से कई साल पहले ही ब्रिटेन पर अटैक करना चाहता था, लेकिन उसकी प्लानिंग धरातल पर नहीं उतर सकी. दुनिया को हिला देने वाली 9/11 घटना के 25 साल बाद टॉप-सीक्रेट दस्तावेज़ों से पता चला है कि ओसामा बिन लादेन 9/11 से कई साल पहले ही ब्रिटेन पर हमला करना चाहता था. हाल ही में सार्वजनिक किए गए राष्ट्रपति के मेमो से पता चलता है कि CIA के पास इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन 1998 में यानी घटना से कई साल पहले ही UK पर हमला करना चाहता था. 

यह जानकारी CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ द्वारा आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर जारी किए गए ‘प्रेसिडेंट्स डेली ब्रीफ़’ (PDB) दस्तावेज़ों से सामने आई है.  PDB एक गोपनीय दस्तावेज़ होता है जो हर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े खतरों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों और इंटेलिजेंस एनालिसिस का सारांश होता है.  इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि 9/11 से जुड़ी ऐसी फ़ाइलों को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जारी करने का मकसद अमेरिकियों को देश के ‘सबसे काले पलों’ में से एक के पहले और बाद के दिनों की ‘झलक’ दिखाना था. यहां पर बता दें कि अमेरिका में 9/11 का आतंकी हमला 2001 में सबसे भयानक अटैक था, जिसमें लगभग 3,000 लोगों की जान गई. इनमें 67 ब्रिटिश नागरिक और 90 से ज़्यादा देशों के लोग शामिल थे. 

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एजेंसी ने आगे कहा कि 71 ब्रीफ़िंग नोट्स – जिनमें से कुछ जानकारी हटा दी गई है.  उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों में कम, अस्पष्ट और अधूरी जानकारी के बावजूद ओसामा बिन लादेन की साज़िशों को उजागर करने और उनके बारे में चेतावनी देने की कोशिश की गई थी. 

केन्या पर हमलों से गुस्सा था लादेन  

बताया जा रहा है कि केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हुए बम हमलों के जवाब में सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर अमेरिकी क्रूज मिसाइल हमलों के बाद तैयार किए गए दस्तावेज़ का शीर्षक था  बिन लादेन का आतंकवादी नेटवर्क अभी भी एक खतरा है.

इसमें कहा गया था कि अमेरिकी मिसाइल हमलों से कुछ घंटे पहले बिन लादेन (जानकारी छिपाई गई) अमेरिका के साथ-साथ ब्रिटेन (जानकारी छिपाई गई) के खिलाफ और हमलों के विकल्पों पर विचार कर रहा था. बिन लादेन ने सटीक लक्ष्यों या समय का संकेत नहीं दिया. 

लादेन की निराश की भी बात आई थी सामने

अगस्त 1999 की एक अलग फाइल में लंदन में मौजूद उसके दो साथियों को ब्रिटिश पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद बिन लादेन की निराशा का ज़िक्र किया गया था. दस्तावेज़ में कहा गया था कि मुख्य साथियों की गिरफ्तारी से उसके संगठन की क्षमताओं पर असर पड़ा है. पिछले साल इंटरव्यू में बिन लादेन ने अपने सीनियर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर और UK में अपने संगठन के प्रमुख की गिरफ्तारी पर गुस्सा जाहिर किया था.
मिले कागज़ात में ब्रिटेन का ज़िक्र अल-कायदा नेता के लिए लोगों को भर्ती करने की जगह के तौर पर भी किया गया था।

2 साल से बनाई जा रही थी हमले की योजना

 मुजाहिदीन समर्थक UK, पाकिस्तान, तुर्की, अरब प्रायद्वीप और दूसरी जगहों पर युवा मुसलमानों को अफगानिस्तान में बिन लादेन से जुड़े कैंपों में ट्रेनिंग के लिए भर्ती करते हैं. 9/11 की घटना के अगले दिन तैयार आखिरी दस्तावेज़ में हालात की रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बिन लादेन का नाम प्रमुखता से शामिल था. एक सूत्र ने बताया कि इन हमलों की योजना दो साल से बनाई जा रही थी, और यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस की इमारत और व्हाइट हाउस भी निशाने पर हो सकते थे. इसमें US और कनाडा के एयरपोर्ट बंद होने से हवाई यात्रा में आई रुकावट का भी ज़िक्र था और बताया गया था कि UK और बेल्जियम ने सेंट्रल लंदन और ब्रुसेल्स के ऊपर कमर्शियल उड़ानों पर रोक लगा दी थी.

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