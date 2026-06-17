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ऑपरेशन सिंदूर में दिया पाकिस्तान का साथ, तो भारत ने दिखा दी औकात; रोड़ पर आई तुर्किये की कंपनी

Operation Sindoor Fallout : मई 2025 में भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी. यह कदम ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाया गया, जब तुर्किये ने भारत-पाकिस्तान तनाव में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था.

By: Preeti Rajput | Published: June 17, 2026 2:50:03 PM IST

तुर्किये को पाकिस्तान का साथ देना पड़ा भारी!
तुर्किये को पाकिस्तान का साथ देना पड़ा भारी!


Operation Sindoor Fallout : तुर्किये की एविएशन सर्विस कंपनी सेलेबी एविएशन ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी. जिसके कारण कंपनी को एक ही दिन में 400 से 500 मिलियन डॉलर यानी 3,400 से  4700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 

तुर्किये की कंपनी पर भारत का एक्शन

कंपनी की चेयरपर्सन कैनन सेलेबियोग्लू ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ‘भारत में दो दशकों से की गई मेहनत से खड़ा किया बिजनेस एक झटके में पूरा खत्म हो गया.’ उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने भारत में कंपनी के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी. कंपनी के सारे उपकरण अपने कब्जे में ले लिया है. करीब 10 हजार से अधिक कर्मचारियों को ऑपरेटर का पास स्थानांतरित किया गया है.’ कैनन सेलेबियोग्लू ने कहा कि ‘एक ही दिन में हमारे 10 हाजर लोगों को दूसरी कंपनियों को सौंपा गया और 400-500 मिलियन डॉलर वैल्यू बनाया था.

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सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया 

मई 2025 में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी रद्द की गई थी. भारत सरकार ने यह फैसला पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया था. जब भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन किया था. तुर्किये ने पाकिस्तान को 350 से अधिक Bayraktar TB2 और Asisguard Songar ड्रोन मुहैया कराए थे. जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था. साथ ही पाकिस्तान के साथ तुर्की के सैन्य अधिकारियों के मौजूद होने की भी खबर मिली थी.

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भारत ने लिया सख्त फैसला 

सुरक्षा मंजूरी रद्द होने से पहले सेलेबी भारत की प्रमुख ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों में से एक थी. कंपनी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित देश के नौ बड़े हवाई अड्डों पर अपनी सेवाएं देती थी. वह हर साल करीब 58,000 उड़ानों और 5.4 लाख टन कार्गो का संचालन संभालती थी. सरकार के इस फैसले के खिलाफ सेलेबी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और ऐसे मामलों में सावधानी बरतना ज्यादा जरूरी होता है.

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Tags: operation sindoor
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