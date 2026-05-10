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‘ऊपर से आग बरस रही थी…’,ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान में कांपते हैं आतंकी, खुद जैश ने किया खुलासा

Operation sindoor:पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर, मस्जिद सुभान अल्लाह समेत तीन बड़े मरकज़ों को तबाह करने का भी ज़िक्र है, जो जैश का गढ़ है. इसमें लिखा है, "तीन मरकज़ तबाह कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें फिर से बसाया गया, और बारह नई मस्जिदों का बनना शुरू हो गया है."

By: Divyanshi Singh | Published: May 10, 2026 5:17:39 PM IST

जैश में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब भी बरकरार
जैश में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब भी बरकरार


 Operation sindoor: ऑपरेशन सिंदूर का डर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों में अभी भी साफ दिख रहा है. आतंकी संगठन जैश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उस रात के खौफ को बयां किया. जैश ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताया. पोस्ट में जैश ने लिखा कि वह रात बहुत अजीब थी. ऊपर से आग बरस रही थी, जैसे आसमान से कोई खुशबू उतर रही हो. तेज धमाके हो रहे थे, लेकिन उनके बीच “अल्लाहु अकबर” के नारे गूंज रहे थे. ऐसा लगा जैसे पुराने समय के सीन मेरी आंखों के सामने घूम गए हों, जैसे कुरान में बताए सीन फिर से याद आ रहे हों. मेरा मन किया कि उस दिन जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में जो आयतें पढ़ी गईं, उन्हें लिख लूं, लेकिन एक छोटे से लेटर में जगह कम पड़ती है. इस बीच, सोशल मीडिया पोस्ट में जैश की महिला विंग, जमात अल-मोमिनात में जिहादी महिलाओं की भर्ती का जिक्र था.

पोस्ट में यह भी कहा गया कि “अल-मोमिनात के काम को खास दुआएं मिली हैं.” पिछले तीन दिनों में, अल-मोमिनात के काम को अल्लाह की खास दुआ और सपोर्ट मिला है. अल्हम्दुलिल्लाह, धर्म का पैगाम हज़ारों औरतों तक पहुँचा है. इसके अलावा, 2,200 से ज़्यादा औरतों को अल-मोमिनात की मेंबरशिप मिली है. अल्लाह हम सब पर और सभी मानने वालों पर अपनी कृपा और रहमत बरसाए.

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तीन मरकज़ तबाह किए गए

पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर, मस्जिद सुभान अल्लाह समेत तीन बड़े मरकज़ों को तबाह करने का भी ज़िक्र है, जो जैश का गढ़ है. इसमें लिखा है, “तीन मरकज़ तबाह कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें फिर से बसाया गया, और बारह नई मस्जिदों का बनना शुरू हो गया है.”

क्या जैश का गढ़ फिर से बन रहा है?

पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर, मरकज़ सुभान अल्लाह के बारे में एक बार फिर बड़े-बड़े दावे सामने आए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए काफ़ी नुकसान के बाद इस कॉम्प्लेक्स का अभी रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है. रिपोर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तान सरकार ने इस रिकंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 250 मिलियन पाकिस्तानी रुपये जारी किए हैं. अक्टूबर 2025 में फंड जारी होने के बाद, मार्च 2026 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ.

सूत्रों के मुताबिक, बहावलपुर में कॉम्प्लेक्स के डैमेज डोम को फिर से बनाया जा रहा है. मिसाइल हमलों से डैमेज हुए हिस्सों की मरम्मत की जा रही है, और नए स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं. यह भी दावा किया गया है कि कॉम्प्लेक्स के आस-पास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और वहां स्पेशल पाकिस्तानी सिक्योरिटी यूनिट्स तैनात की गई हैं.

7 मई, 2025 की रात को, इंडियन एयर फ़ोर्स ने पाकिस्तान में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक सटीक एयरस्ट्राइक की. इस हमले में बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशनल सेंटर, मरकज़ सुभानअल्लाह को टारगेट किया गया था. मेन बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कई डोम गिर गए, और पूरे कॉम्प्लेक्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ.

यह मामला भारत के लिए क्यों ज़रूरी है?

बहावलपुर लंबे समय से जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा गढ़ रहा है. बहावलपुर के इलाके में आतंकवादी ढांचे एक्टिव हैं और उन्हें पाकिस्तानी सरकार से सुरक्षा मिलती है. इसलिए, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ढांचों को फिर से बनाने को भारत की सुरक्षा चिंताओं से जोड़ा जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां, खासकर जम्मू और कश्मीर में, घुसपैठ, ड्रोन एक्टिविटी और आतंकवादी नेटवर्क को लेकर पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं.

Tags: operation sindoor
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