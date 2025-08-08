‘अमेरिका को पछाड़ देगा भारत’, US की इस बड़ी कंपनी ने दिखाया India का विशालकाय रूप, सुनकर Trump के कानों से निकलेगा धुआं

OpenAI CEO On India America Relations At ChatGPT 5 Launch: इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते टैरिफ की खटास से गुजर रहे हैं। इस बीच भारत को कई जगह से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। हाल ही में अमेरिकन ओरिजिन कंपनी OpenAI ने ही भारत को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है, जिसे सुनकर ट्रंप की आखें फटी रह जाएंगी। ये कारनामा ChatGPT का लेटेस्ट वर्जल GPT-5 के लॉन्च पर हुआ है। इस दौरान सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) जो बयान दिया है, वो सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में दोनों देशों का भविष्य कैसा होने वाला है?

Trump की चालबाजी हो रही फेल?

दरअसल, OpenAI ने हाल ही में ChatGPT का बेहतर और नया वर्जन GPT-5 लॉन्च किया है। इसके बारे में सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बताया कि GPT-5, में सटीकता, मैथ्स कैपेबिलिटी, स्पीड और रीजनिंग पहले से बहुत बेहतर होने वाली है। उन्होंने चैट जीपीटी के बारे में बात करते हुए भारत और यहां के मार्केट के बारे में भी खुलकर बात की है। सैम ने इन दौरान कुछ ऐसा कह दिया, जो ट्रंप को सदमा दे सकता है। जहां एक तरफ ट्रंप अपनी बड़ी-बड़ी कंपनीज को भारत में बिजनेस नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑल्टमैन ने दावा कर दिया है कि भारत आने वाले समय में अमेरिका से आगे निकल जाएगा।

Sam Atlman ने क्या-क्या कहा?

सैम ऑल्टमैन ने यूजरबेस के मामले में भारत को ‘उभरता हुआ बाजार’ बताया है। उन्होंने बताया कि भारतीय यूजर्स को और सुविधाएं देने के लिए कई भाषाओं को सपोर्ट करने वाले फीचर्स पर भी काम किया जा रहा है। सैम ने बताया कि वो जल्द ही ।भारत भी आएंगे और यहां पर लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर भविष्य की संभावनाएं तलाश करेंगे। उनके इस बयान से जाहिर है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज भी भारत मुताबिक अपना बिजनेस मॉडल तैयार कर रही हैं। भारत पर दवाब बनाने की कोशिश कर रहे ट्रंप को ये बात कतई पसंद नहीं आएगी। अब देखना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का इस पर क्या रिएक्शन होता है।

