एक थका भी नहीं था कि दूसरा बनाने लगा संबंध, मुस्लिम बच्ची बोली- बाप ने बेहोश होने तक 3 मर्दों से कराया बलात्कार

नई दिल्ली। सीरिया पर विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर भाग गए हैं। बीते 27 नवंबर को विद्रोही गुटों और सेना के बीच जंग शुरू हुई थी। विद्रोहियों ने धीरे धीरे कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। 8 दिसंबर को उन्होंने राजधानी दमिश्क को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके साथ ही 50 साल से शासन कर रहे असद परिवार के साम्राज्य का अंत हुआ। असद के जाने से पूरा सीरिया जश्न मना रहा है। इसी बीच एक ऐसी बच्ची की कहानी भी फिर से सामने आ गई, जिसके साथ सीरिया में हैवानियत की गई थी।

तख्तापलट के बाद महज 16 की मुस्लिम बच्ची के इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में किशोरी कह रही है कि एक दिन उसके पापा रूम में आते हैं और फिर उसे बाथरूम में जाकर नहाने के लिए कहते हैं। वो नहा रही होती है तभी एक व्यक्ति वहां आ जाता है। बाथरूम छोटा होने की वजह से वो भागने में कामयाब नहीं हो पाती। 50 साल का अधेड़ व्यक्ति उसे लेकर बेडरूम में जाता है। वह चीखती-चिल्लाती रहती है लेकिन वो उसके साथ रेप करने लगता है।

