Operation Sindoor के बाद भारत ने पाक के साथ Trump की भी बोलती कर दी बंद… F-16 फाइटर जेट पर पुछे गए सवाल का, जानिए US ने क्या दिया जवाब?

US On F-16 Fighter Jet: जब अमेरिका से इस बारे में पूछा गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 13, 2025 17:48:58 IST

US On F-16 Fighter Jet: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के हालिया खुलासे ने न सिर्फ़ पाकिस्तान, बल्कि अमेरिका को भी चुप करा दिया है। दरअसल, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। हालाँकि उन्होंने इन विमानों के नाम नहीं बताए, लेकिन पाकिस्तान के पास अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान भी है।

इस वजह से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने F-16 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया होगा। अब जब अमेरिका से इस बारे में पूछा गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता।

F-16 पर क्या बोला अमेरिका?

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, “आपको पाकिस्तान सरकार से पूछना चाहिए कि उनके F-16 लड़ाकू विमान मार गिराए गए या नहीं।” पाकिस्तान के पास जितने भी F-16 लड़ाकू विमान हैं, उनकी पूरी जानकारी अमेरिका के पास है। अमेरिकी टीम 24 घंटे इन पर नजर रखती है।

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक खास समझौता है, जिसके तहत अमेरिकी टीम यहां तैनात है। याद दिला दें कि पाकिस्तान के पास इस समय करीब 75 F-16 लड़ाकू विमान हैं। साल 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिग-21 से एक F-16 को मार गिराया था।

भारत ने मार गिराए थे पाक के 5 फाइटर जेट 

भारतीय वायु सेना ने शनिवार (9 अगस्त 2025) ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह पाकिस्तानी विमानों – जिनमें पाँच लड़ाकू विमान और एक अन्य बड़ा विमान शामिल है – को मार गिराए जाने की पुष्टि की है। यह इस विशाल सैन्य हमले के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान का पहला बड़ा खुलासा है। हवा में ही मार गिराए गए छह विमानों के अलावा, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तानी एयरबेसों पर हवाई हमलों में जमीन पर पाकिस्तानी वायु सेना को हुए नुकसान की भी पुष्टि की।

बेंगलुरू में वार्षिक 16th Air Chief Marshal LM Katre Lecture  में बोलते हुए, एयर चीफ मार्शल सिंह ने पहलगाम हमले के बाद 7 मई को हुए ऑपरेशन के दौरान हवाई हमलों में महत्वपूर्ण हवाई मार गिराने का श्रेय रूस निर्मित एस-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को दिया।

जो बड़ा पक्षी गिराया गया वह एक AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) था, जिसके नष्ट होने से पाकिस्तान की वायु शक्ति को भारी झटका लगा।

