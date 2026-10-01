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Israel Flight Hijacking Latest: महिलाओं से हाथ नहीं मिलाता था, इजराइल ने किए हाईजैकर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

Israel Flight Hijacking Latest: इज़राइल इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के एक धार्मिक कट्टरपंथी को, जिसने हाईजैकिंग की कोशिश में अपने को-पायलट को चाकू मारा था, उसे उड़ान भरने की मंज़ूरी कैसे मिली.

By: JP Yadav | Published: October 1, 2026 11:50:25 AM IST

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Israel Flight Hijacking Latest: ओमान के जिस हाईजैकर ने साथी पायलट को चाकू मारा वह धार्मिक कट्टरपंथी था और महिलाओं से हाथ मिलाने से मना करता था.  इज़राइल ने इस बात की जांच शुरू की है कि आतंकवादी को उड़ान भरने की मंजूरी कैसे मिली?  बुधवार (30 सितंबर, 2026)  को सुबह के दौरान दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाईदुबई के विमान में जब उस कथित आतंकवादी ने अपने साथी पर हिंसक हमला किया और विमान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो यात्रियों और क्रू ने उससे संघर्ष किया.

इसके बाद उस ग्रुप ने विमान पर दोबारा नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया, जो सिर्फ़ 29 सेकंड में 14,000 फ़ीट नीचे गिर गया था, जबकि बुरी तरह घायल कैप्टन स्मित मच्छार खून से लथपथ फ़र्श पर पड़े थे. माना जाता है कि बचाने वालों में ड्यूटी पर ना होने वाला एक ब्रिटिश पायलट भी शामिल था. एक साथी पायलट ने भी अब दावा किया है कि हमलावर एक धार्मिक कट्टरपंथी था और संभवतया वह ओमान का नागरिक है. 

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इज़राइल के चैनल 16 पर हिब्रू भाषा में बात करते हुए विदेशी मामलों के संपादक और न्यूज़ एंकर योसेफ़ इज़राइल ने बताया कि उन्होंने हमलावर के एक साथी से बात की, जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है. इज़राइल ने बताया कि उस हिंसक पायलट का व्यवहार बहुत अजीब था. खासकर धार्मिक रीति-रिवाजों को लेकर  उसके आस-पास के माहौल से मेल नहीं खाते थे. उदाहरण के लिए वह बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता था और महिलाओं से हाथ नहीं मिलाता था.

फ्लाइट में कैसे सवार हुआ हाईजैकर

 इज़राइल ने कहा कि उनके सूत्र ने  पछतावा ज़ाहिर किया और कहा कि फ्लाईदुबई ने  इज़राइल के साथ धोखा किया है. उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि इसे कहने का कोई और तरीका नहीं है. हमने एक आतंकवादी की सेवाएं लीं और लगभग 180 लोगों की मौत का कारण बन गए. आमतौर पर सिर्फ़ अमीराती ही इज़राइल के लिए उड़ान भरते हैं. यह साफ़ नहीं है कि वह इस फ़्लाइट में कैसे सवार हुआ? 

 यहां बता दें कि स्मित मच्छार की तारीफ़ प्लेन में सवार 174 यात्रियों की जान बचाने के लिए की गई. हवा में उड़ते समय इस हीरो ने कॉकपिट में अपने को-पायलट का मुक़ाबला किया और प्लेन के सिस्टम को खराब करने की उसकी कोशिशों को नाकाम कर दिया. घटना की जांच के चलते फ्लाईदुबई ने इज़राइल आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को रोक दिया है.

आखिर कब और कैसे हुई घटना

बुधवार सुबह सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर उतरने से पहले फ्लाइट FZ1073 का रास्ता जॉर्डन के हवाई क्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया. दोनों देशों की सीमा पर यू-टर्न लेते समय इसने ‘स्क्वॉक कोड’ (फ्लाइट के दौरान बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले चार अंकों के नंबर) 7700 का इस्तेमाल करके एक सामान्य आपातकालीन सिग्नल भेजा. 

दिया था हाईजैकिंग का संकेत

सऊदी अरब के ऊपर उड़ान भरते समय इसने कुछ देर के लिए 7500 कोड जारी किया, जो गैर-कानूनी दखल या हाईजैकिंग का संकेत था. अधिकारियों को डर था कि यह घटना एक और ’11 सितंबर’ जैसा हमला बन सकती थी. उन्होंने कहा कि यात्रियों ने हमलावर को काबू में करके एक ‘इजरायली 9/11’ जैसी घटना को होने से रोक दिया. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार दोपहर हमलावर की गिरफ्तारी की घोषणा की और कहा कि  फिलहाल सऊदी अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं. उसकी पहचान, इरादे और मकसद की अभी पुष्टि नहीं हुई है.

Tags: crime news
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