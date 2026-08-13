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Olney Mystery House Case: घर के अंदर घुसी 2 युवतियों आखिर गईं कहां? जिंदी हैं या मारी गईं; 14 साल बाद ही नहीं चला पता

Olney Mystery House Case: लापता दोनों युवतियों की पहचान 27 साल की फ्रेसेस और 22 साल की अमरांडो के तौर पर हुई है.

By: JP Yadav | Published: August 13, 2026 2:29:16 PM IST

Olney Mystery House Case: घर के अंदर घुसी 2 युवतियों आखिर गईं कहां? जिंदी हैं या मारी गईं; 14 साल बाद ही नहीं चला पता
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Olney Mystery House Case: संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में फिलाडेल्फिया के उत्तरी हिस्से का च्यू एवेन्यू का एक घर जांच का केंद्ऱ बन गया है. ग्राफिक वीडियो से पता चला है कि 2 लापता महिलाओं मैरिबेल फ्रेसेस और गैब्रिएला अमरांडो की मौत वहीं हुई है. फिलाडेल्फिया के ओल्नी इलाके में स्थित इस मिस्ट्री हाउस की तलाशी के दौरान कई और चौंकाने वाली चीजें बरामद हुईं हैं.  जांचकर्ताओं ने शुक्रवार (26 जून, 2026) को फिलाडेल्फिया के ओल्नी इलाके में एक घर की तलाशी ली थी.  यह घर 44 वर्षीय यूजीन हॉर्श का है. उससे भी पूछताछ की जा रही है. फिलाडेल्फिया पुलिस इंस्पेक्टर रेमंड एवर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जांच के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह जांच कैसे शुरू हुई और डिटेक्टिव्स को क्या-क्या मिला है.

 19 जून, 2026: एक पार्क रेंजर ने इंडिपेंडेंस मॉल के पास मार्केट स्ट्रीट के 600 ब्लॉक पर एक BMW को रोका. एवर्स ने बताया कि कार के अंदर एक पुरुष ड्राइवर और एक महिला यात्री थी. ड्राइवर की पहचान हॉर्श के तौर पर हुई और महिला ने ब्लेयर टोंजेली नाम का नकली पहचान पत्र दिखाया. नेशनल मिसिंग एंड अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स सिस्टम (NamUS) के अनुसार, टोंज़ेली 2023 में लापता हो गए थे. पार्क रेंजर को घर के अंदर दो हैंडगन और $8,000 कीमत के गैर-कानूनी ड्रग्स मिले.

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19 जून, 2026 :  वेस्ट च्यू एवेन्यू के 400 ब्लॉक में स्थित हॉर्श के घर की तलाशी के लिए वारंट जारी किया गया. अंदर, DEA और फिलाडेल्फिया पुलिस विभाग को कम से कम एक और गैर-कानूनी बंदूक, मारिजुआना उगाने का सेटअप, एक और नकली FBI बैज और अंतिम संस्कार के बाद बची राख से भरे पांच कलश मिले.

25 जून, 2026: फिली के होमिसाइड डिवीजन, ATF एजेंटों और बम डिस्पोजल यूनिट ने एक और तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान  अधिकारियों को कंप्यूटर के पार्ट्स और एक होम लैब जैसी जगह मिली, जिसमें एक अज्ञात तैलीय पदार्थ से भरे कई कंटेनर थे.

 27 जून, 2026: फिलाडेल्फिया पुलिस कमिश्नर केविन बेथेल ने लैब, कंटेनरों और डिजिटल सबूतों की जांच के लिए FBI की एविडेंस रिकवरी टीम से मदद मांगी.

9 जुलाई: एक K9 टीम ने घर और उसके आसपास तलाशी ली.

22 जुलाई, 2026: घर के अंदर देखने के लिए सीवर लाइन, लेटरल और ट्रैप को हटाने के लिए एक और तलाशी वारंट जारी किया गया.

27 जुलाई, 2026: तैलीय पदार्थ वाले कंटेनरों को जांच के लिए शिकागो की एक लैब में भेजा गया.

अगस्त की शुरुआत: एक कंप्यूटर फोरेंसिक लैब ने घर से मिले डिजिटल सबूतों की जांच शुरू की. खबरों के अनुसार  उन्होंने 600,000 इमेज, 70,000 वीडियो और 10,000 से ज़्यादा पेज की ड्रॉइंग और लिखावट की जांच की, एवर्स के अनुसार, यह कुल डिजिटल सबूतों का सिर्फ़ 5 प्रतिशत ही था. घर और उसमें मौजूद चीज़ों के लिए कुल 95 तलाशी वारंट जारी किए गए थे. 
Fox29 की रिपोर्ट के अनुसार, हॉर्श के च्यू एवेन्यू वाले घर की तलाशी के दौरान मिली हार्ड ड्राइव से बरामद इमेज और वीडियो में दो महिलाओं के शव दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि वे उन्हीं महिलाओं के हैं. कुछ वीडियो में वे ज़िंदा दिख रही थीं, जबकि कुछ में ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है.

पीसी में नहीं दी गई विस्तार से जानकारी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एवर्स ने कहा कि वह इस बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि असल में क्या देखा. यह मामला बहुत गंभीर और परेशान करने वाला है। लेकिन हमने जो देखा, उसमें ये दोनों लड़कियां ज़िंदा थीं. एक समय ऐसा भी आया जब हमें लगा कि उनकी मौत हो चुकी है. वीडियो के कुछ हिस्से अभी हमारे पास नहीं हैं.

एवर्स ने बताया कि दोनों का जन्म 1990 में हुआ था. फ्रेसेस के फरवरी 2018 में लापता होने की खबर मिली थी, जबकि अमरांडो सितंबर 2012 से लापता है. उनकी लाशें अभी तक नहीं मिली हैं. एवर्स ने बताया कि सिर्फ़ फिलाडेल्फिया ऑर्फ़न्स कोर्ट ही इन महिलाओं को मृत घोषित कर सकता है. महिलाओं के परिवारों को इस जानकारी के बारे में बता दिया गया है. NBC10 की रिपोर्ट के मुताबिक, हॉर्श पर FBI के नकली क्रेडेंशियल (पहचान पत्र) से जुड़े आरोपों में एक फ़ेडरल ग्रैंड जूरी ने आरोप तय किए थे. 6 अगस्त को हुई शुरुआती सुनवाई में, पेंसिल्वेनिया राज्य के अभियोजकों ने उनके खिलाफ़ लगे सभी पांच आरोप वापस ले लिए. हॉर्श पर अभी भी एक अपराधी के तौर पर हथियार रखने और गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए दस्तावेज़ रखने के फ़ेडरल आरोप हैं.

Tags: crime news
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