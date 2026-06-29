Home > Health > मोटापा बना मौत, रोज खिलाते थे बच्चे को जंक फूड; केवल 7 साल की उम्र में 115 किलो बढ़ा वजन! माता-पिता हिरासत में

मोटापा बना मौत, रोज खिलाते थे बच्चे को जंक फूड; केवल 7 साल की उम्र में 115 किलो बढ़ा वजन! माता-पिता हिरासत में

मिशिगन शहर में एक 7 वर्षीय बच्चा कैस्पर ओ' ब्रायन की जान चली गई, जिसका मुख्य कारण रोज जंक फूड खाना बताया जा रहा है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 29, 2026 2:56:25 PM IST

अमेरिका में जंक फूड खाने से 7 साल के बच्चे की मौत
अमेरिका में जंक फूड खाने से 7 साल के बच्चे की मौत


Harms Of Junk Food: आजकल दुनिया में जंक फूड का बोलबाला है. जिस ओर भी नजर जाती है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज़, कोल्ड ड्रिंक, रोल, हॉटडॉग आदि बहुतायात मात्रा में बेची और खरीदी जा रही है. इस बात से सभी भली-भांति परिचित है कि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इसके बावजूद भी लोग इसे खाने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे है.
हाल ही में एक दिल दहलाने वाली घटना अमेरिका से सामने आई है. मिशिगन शहर में एक 7 वर्षीय बच्चा कैस्पर ओ’ ब्रायन की जान चली गई, जिसका मुख्य कारण रोज जंक फूड खाना बताया जा रहा है.

रोजाना दिया जा रहा था बच्चे को जहर 

जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट में बच्चे की मौत के पीछे की जो वजह सामने आई है, वह बेहद चौंकाने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे के माता-पिता डेमियन ओ’ब्रायन और जेसिका ओ’ब्रायन उसे पोषण युक्त संतुलित आहार देने के बजाय रोजाना केवल चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पैकेज्ड एप्पल जूस और अत्यधिक शुगर वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स (सोडा) जैसी चीजें खिलाते-पिलाते थे.
शारीरिक गतिविधि (एक्सरसाइज) की कमी और इस अनियंत्रित जंक फूड के सेवन से बच्चे का शरीर पूरी तरह खराब हो गया. आखिरकार, भारी-भरकम वजन और मोटापे से जुड़ी शारीरिक जटिलताओं के कारण उसने दम तोड़ दिया.

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दंपति कानूनी शिकंजे में फंसे

मिशिगन पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी दंपत्ति के पास पर्याप्त ‘हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज’ मौजूद था, जिसके जरिए बच्चे का बेहतरीन इलाज कराया जा सकता था.
इसके बावजूद, माता-पिता ने कभी भी बच्चे को किसी डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट को नहीं दिखाया और न ही उसके बढ़ते वजन को रोकने का कोई प्रयास किया. चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने के बाद भी इलाज न कराना और बच्चे को मौत के मुंह में धकेलने के जुर्म में अब यह दंपत्ति कानूनी शिकंजे में है.

Tags: america newsCHILD DEATHjunk food
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