Jensen Huang Resignation: Nvidia में बड़ा उलटफेर! जेन्सेन हुआंग ने छोड़ा CEO का पद; अब कौन संभालेगा कंपनी की कमान?

Nvidia CEO Jensen Huang Resignation: दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनियों में शामिल Nvidia में अचानक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हो गया है. कंपनी के सह-संस्थापक और लंबे समय से CEO की जिम्मेदारी संभाल रहे जेन्सेन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस फैसले से टेक्नोलॉजी जगत में हलचल मच गई है. अब कंपनी की कमान उस अधिकारी के हाथों में होगी, जो एक दशक से ज्यादा समय से Nvidia के वित्तीय मामलों को संभाल रही हैं. कंपनी ने CEO कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO नियुक्त किया है.

Nvidia की नई अंतरिम CEO, कोलेट क्रेस कौन हैं?

Nvidia की ऑफिशियल घोषणा के अनुसार, कोलेट क्रेस अभी अंतरिम CEO के तौर पर काम करेंगी. वह कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम करती रहेंगी. यह व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कंपनी कोई परमानेंट CEO नियुक्त नहीं कर देती.

कोलेट क्रेस सितंबर 2013 में Nvidia में शामिल हुईं. इससे पहले, उन्होंने Microsoft और Cisco जैसी बड़ी टेक कंपनियों में फाइनेंशियल और मैनेजमेंट की भूमिकाएँ निभाईं. Nvidia में, उन्होंने कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को लीड किया और कंपनी के तेज़ी से विस्तार में अहम भूमिका निभाई.

कंपनी का रेवेन्यू 4 अरब डॉलर से बढ़कर 215 अरब डॉलर हो गया

कोलेट क्रेस के कार्यकाल के दौरान Nvidia के बिज़नेस में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है. उनके शामिल होने के समय, फिस्कल ईयर 2013 में Nvidia का रेवेन्यू लगभग 4.13 अरब डॉलर था. फिस्कल ईयर 2026 तक, यह रेवेन्यू 215.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. क्रेस अक्सर कंपनी की अर्निंग्स कॉल्स के दौरान जेन्सेन हुआंग के साथ भी दिखाई दी हैं. इन मीटिंग्स के दौरान, उन्होंने Nvidia के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अर्निंग्स और फ्यूचर बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सवालों के जवाब दिए हैं.

कंपनी परमानेंट CEO की तलाश शुरू करेगी

जेन्सेन हुआंग ने Nvidia के CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर के पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी के बोर्ड ने परमानेंट सक्सेसर की तलाश शुरू करने की घोषणा की है. इस प्रोसेस में कंपनी के अंदर और बाहर दोनों जगह से कैंडिडेट्स पर विचार किया जाएगा.

Nvidia के प्रोसेसर दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं. इसलिए, कंपनी की टॉप लीडरशिप में यह बदलाव न केवल Nvidia के लिए बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.