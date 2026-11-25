Nvidia Founders Story: आज जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और दुनिया की सबसे शक्तिशाली चिप कंपनियों की बात होती है, तो सबसे पहले Nvidia और इसके CEO जेनसन हुआंग का नाम सामने आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की इस दिग्गज टेक कंपनी की शुरुआत सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं की थी? इसके पीछे तीन इंजीनियरों की सोच और मेहनत थी. साल 1993 में जेनसन हुआंग ने क्रिस मलाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर Nvidia की नींव रखी थी. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी शुरू करने वाले तीनों दोस्तों की जिंदगी आज बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी कहानी.

Nvidia की शुरुआत डेनी के रेस्टोरेंट की टेबल पर हुई

Nvidia की कहानी किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस से नहीं, बल्कि कैलिफ़ोर्निया के सैन होज़े में एक डेनी रेस्टोरेंट से शुरू हुई थी. जेन्सेन हुआंग, क्रिस मैलाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम 1993 में वहीं मिले थे. तीनों इंजीनियरों ने ऐसे चिप्स बनाने का आइडिया शेयर किया जो कंप्यूटर पर बेहतर, ज़्यादा रियलिस्टिक 3D ग्राफ़िक्स दिखा सकें.

तीनों ने 5 अप्रैल, 1993 को Nvidia शुरू किया. उस समय उनका मकसद गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए बेहतर ग्राफ़िक्स टेक्नोलॉजी बनाना था. बाद में, कंपनी GPU और AI कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बड़ी ताकत बन गई.

क्रिस मैलाचोव्स्की अभी भी Nvidia के साथ

क्रिस मैलाचोव्स्की एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं. Nvidia शुरू करने से पहले, उन्होंने Hewlett-Packard (HP) और Sun Microsystems जैसी टेक कंपनियों में काम किया. कंपनी के लॉन्च के बाद, उन्होंने प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, IT और ऑपरेशन्स जैसे ज़रूरी डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी संभाली.

Nvidia की टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को डेवलप करने में उनका अहम रोल रहा है. कंपनी के ऑफिशियल बायो के मुताबिक, वह अभी NVIDIA फेलो और सीनियर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव हैं. उन्हें करीब 40 पेटेंट भी मिले हैं. इसका मतलब है कि जहां जेन्सेन हुआंग कंपनी का पब्लिक चेहरा हैं, वहीं मैलाचोव्स्की पर्दे के पीछे से इसकी टेक्निकल ताकतों में शामिल हैं.

कर्टिस प्रीम पढ़ाई और रिसर्च के लिए कंपनी छोड़ी

Nvidia के तीसरे को-फाउंडर, कर्टिस प्रीम की कहानी बाकी दो से अलग है. वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और ग्राफिक्स चिप डिज़ाइनर भी थे. Nvidia से पहले, उन्होंने Sun Microsystems और GenRad जैसी कंपनियों में काम किया. उन्होंने 1993 से 2003 तक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) के तौर पर काम किया. इसके बाद, वह Nvidia से रिटायर हो गए और अपना ध्यान पढ़ाई, रिसर्च और समाज सेवा पर लगाया.

प्रीम का अपने अल्मा मेटर, रेंससेलर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट (RPI) से खास कनेक्शन है, जहां वह बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं. फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने 2001 से RPI में $275 मिलियन से ज़्यादा का योगदान दिया है. यह इंडियन करेंसी में लगभग 2,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. उनका फाउंडेशन एजुकेशन और सोशल वर्क में भी योगदान देता है.

तीन फाउंडर, तीन अलग-अलग रास्ते

आज, जेन्सेन हुआंग Nvidia के CEO और सबसे जाने-माने व्यक्ति हैं. क्रिस मैलाचोव्स्की कंपनी के साथ बने हुए हैं, और इसकी टेक्निकल दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं. कर्टिस प्रीम ने खुद को कॉर्पोरेट दुनिया से दूर कर लिया है और एजुकेशन और रिसर्च पर ध्यान दिया है.

इन तीनों की कहानी दिखाती है कि एक बड़ी कंपनी की सफलता हमेशा एक व्यक्ति के भरोसे नहीं होती. Nvidia को तीन इंजीनियरों ने शुरू किया था, और उनके शुरुआती विज़न ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदलने में अहम भूमिका निभाई.