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परमाणु हथियारों पर कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा खर्च? जानें भारत से कितना बड़ा है चीन का न्यूक्लियर बजट

Nuclear Weapon: ब्रिटेन ने 2025 में न्यूक्लियर हथियारों पर कुल $12.6 बिलियन खर्च किए. इसी तरह, चीन में 7 परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई. चीन ने 2025 में न्यूक्लियर हथियारों पर $13.5 बिलियन खर्च किए.

By: Divyanshi Singh | Published: June 9, 2026 5:08:06 PM IST

परमाणु हथियारों पर कौन-सा देश कितना खर्च कर रहा है?
परमाणु हथियारों पर कौन-सा देश कितना खर्च कर रहा है?


Nuclear Weapon: भारत, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश न्यूक्लियर हथियारों पर भारी खर्च कर रहे हैं. यह बात एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, अभी नौ देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं. साल 2025 में, इन देशों ने न्यूक्लियर हथियारों के मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन पर कुल $119 बिलियन खर्च किए. इस दौरान, भारत और चीन जैसे देशों ने नए न्यूक्लियर हथियार भी बनाए. पिछले साल, चीन के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे में 20 और भारत के न्यूक्लियर हथियारों में 10 नए न्यूक्लियर हथियार जुड़े हैं.

कितना खर्च करता है भारत?

इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स (ICAN) के मुताबिक भारत न्यूक्लियर हथियारों पर $2.8 बिलियन, पाकिस्तान $1.5 बिलियन, चीन $13.5 बिलियन और अमेरिका $69.2 बिलियन खर्च कर रहा है. वहीं, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियारों के मेंटेनेंस और अपकीप पर $656 मिलियन खर्च कर रहा है.

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अमेरिका ने 22 % बढ़ाया खर्च

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक साल में न्यूक्लियर हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च बढ़ाया है. अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर हथियारों के बजट में 22 परसेंट की बढ़ोतरी की है. अमेरिका ने 2025 में न्यूक्लियर हथियारों पर सबसे ज़्यादा $69.2 बिलियन खर्च किए. दूसरी ओर, ब्रिटेन ने अपने खर्च में 17 परसेंट की बढ़ोतरी की.

ब्रिटेन ने 2025 में न्यूक्लियर हथियारों पर कुल $12.6 बिलियन खर्च किए. इसी तरह, चीन में 7 परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई. चीन ने 2025 में न्यूक्लियर हथियारों पर $13.5 बिलियन खर्च किए.

रूस ने अपने खर्च में सिर्फ़ 6 परसेंट की बढ़ोतरी की. रूस ने इस साल न्यूक्लियर हथियारों पर $9 बिलियन खर्च किए. साउथ एशिया में, भारत ने अपने खर्च में 12 परसेंट, पाकिस्तान ने 18 परसेंट की बढ़ोतरी की. इज़राइल ने अपने खर्च में 2 परसेंट और फ्रांस ने 8 परसेंट की बढ़ोतरी की.

99 देशों ने TPNW पर किए साइन 

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जहाँ दुनिया के ताकतवर देश न्यूक्लियर हथियारों पर भारी खर्च कर रहे हैं, वहीं 99 देशों ने न्यूक्लियर हथियारों पर रोक लगाने की संधि (TPNW) पर साइन किए हैं. इन देशों का कहना है कि दुनिया से न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना ज़रूरी है. किस देश के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं?
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, जनवरी 2026 में दुनिया के पास 12,187 न्यूक्लियर हथियार थे. इनमें से लगभग 9,745 संभावित इस्तेमाल के लिए मिलिट्री स्टॉक में थे, जबकि 4,012 मिसाइलों और एयरक्राफ्ट के साथ तैनात थे.

रूस के पास सबसे ज़्यादा 5,500 न्यूक्लियर हथियार हैं. इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर आता है, जिसके पास लगभग 5,300 हैं. चीन के पास लगभग 620 न्यूक्लियर हथियार होने का अनुमान है. भारत के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170 हैं.

Tags: nuclear weapon
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