Operation Sindoor: ‘भारत एक भी फाइटर जेट…’, IAF चीफ के खुलासे के बाद तिलमिलाया Pak, झल्लाते हुए खोला झूठ का पिटारा

Operation Sindoor: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार (9 अगस्त, 2025) को दावा किया कि भारतीय सशस्त्र बल हालिया संघर्ष के दौरान उनकी सेना के किसी भी विमान को न तो निशाना बना पाए और न ही नष्ट कर पाए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना (IAF) ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाँच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया।

सिंह ने कहा, ‘हमें उस AWC हैंगर में कम से कम एक AWC और कुछ F-16 विमानों के होने के संकेत मिले हैं, जिनका वहाँ रखरखाव किया जा रहा है। हमें कम से कम पाँच लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने की पुष्ट जानकारी मिली है, जिसमें एक बड़ा विमान भी शामिल है, जो या तो एक विमान हो सकता है या एक AWC (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) हो सकता है, जिसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया था।’

Trump Tariff On India: ‘चुकानी पड़ेगी भारी…’, भारत पर टैरिफ बम फोड़ बुरे फंसे ट्रंप, इस अमेरिकी ने गुस्से में जमकर सुनाया

तीन महीने तक ऐसा कोई दावा नहीं

इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में मानव रहित हवाई वाहन (UAV), ड्रोन और उनकी कुछ मिसाइलें भी भारतीय क्षेत्र में गिरीं। आसिफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि भारत न तो एक भी पाकिस्तानी विमान को निशाना बना पाया और न ही उसे नष्ट कर पाया।

उन्होंने कहा, ‘तीन महीने तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान ने तुरंत अंतरराष्ट्रीय मीडिया को विस्तृत तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा दी।’ आसिफ ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तानी विमानों को नष्ट करने के बारे में भारतीय वायुसेना प्रमुख द्वारा देर से दिए गए बयान ‘उतने ही अविश्वसनीय हैं जितने कि गलत समय पर दिए गए हैं।’

भारतीय सशस्त्र बलों को भी नियंत्रण रेखा पर भारी नुकसान हुआ

आसिफ ने दावा किया कि भारतीय सशस्त्र बलों को भी नियंत्रण रेखा पर भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, ‘अगर सच्चाई संदिग्ध है तो दोनों पक्षों को स्वतंत्र सत्यापन के लिए अपने विमान भंडार खोल देने चाहिए। हालाँकि, हमें संदेह है कि इससे वह सच्चाई सामने आ जाएगी जिसे भारत छिपाना चाहता है।’

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के हर उल्लंघन का त्वरित, निश्चित और संतुलित जवाब दिया जाएगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद, भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया। भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद, 10 मई को संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ।

Japan F-35B fighter Jets: जापान से घबरा गया चीन! US से आई नई आसमानी ताकत देख कर छूटे ड्रैगन के पसीने