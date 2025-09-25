इधर ट्रंप ने बढ़ाया H-1B वीजा शुल्क, उधर नॉर्वे ने भारतीयों के लिए खोल दिया दरवाजा, बस ये काम कर बन जाएंगे इस खूबसूरत देश के नागरिक
Norway PR eligibility: जानें भारतीयों के लिए नॉर्वे में स्थायी निवास की प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन के चरण क्या है.

By: Divyanshi Singh | Published: September 25, 2025 11:42:48 AM IST

Norway permanent residency process for Indians
Norway permanent residency process for Indians

Norway permanent residency: नॉर्वे अपनी खूबसूरत वादियों, मिडनाइट सन और नॉर्दर्न लाइट्स के लिए मशहूर है. अब यह देश भारतीयों को परमानेंट रेज़ीडेंसी (PR) के लिए आवेदन करने का मौका दे रहा है. प्रकृति की सुंदरता के साथ-साथ नॉर्वे (Norway) में काम, पढ़ाई और परिवार के लिए भी बेहतरीन अवसर मिलते हैं.इसके लिए सबसे पहले आपको अस्थायी निवास अनुमति (temporary residence permit )लेनी होती है. उसके बाद कुछ खास शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं.

भारतीयों को नॉर्वे में PR के लिए क्या-क्या करना होगा ?

1. फर्स्ट स्टेप: भारतीय नागरिकों को सबसे पहले टेम्परेरी रेज़ीडेंस परमिट लेना होगा.

भारतीयों को यह इन तरीकों से मिल सकता है.

  • फैमिली वीज़ा कैटेगरी

  • नॉर्वेजियन नागरिक से शादी

  • नॉर्वे में पढ़ाई (हायर स्टडीज़)

  • वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ नौकरी

बता दें कि ये ये परमिट सिर्फ शुरुआत है, इनसे PR की गारंटी नहीं मिलती.

2. नॉर्वे PR के लिए योग्यता

PR पाने के लिए इन शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है.

  • कम से कम 3 साल लगातार नॉर्वे में रहना

  • इस दौरान नॉर्वे से बाहर 7 महीने से ज़्यादा समय न गुज़ारना

  • पूरे समय वैध रेज़ीडेंस परमिट होना चाहिए

  • 3 महीने से ज़्यादा का गैप आपके लीगल स्टे में नहीं होना चाहिए

  • भाषा और सामाजिक अध्ययन की परीक्षा पास करना (उम्र 16 से 64 के बीच वालों के लिए)

  • कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए

  • नियमित नौकरी या आय का सबूत होना चाहिए

  • पिछले 1 साल में NAV (नॉर्वे की फाइनेंशियल हेल्प स्कीम) से मदद नहीं ली हो

3. स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन प्रक्रिया

  1. योग्यता चेक करें – क्या आपने 3 साल लगातार नॉर्वे में बिताए हैं और बाकी शर्तें पूरी की हैं?

  2. दस्तावेज़ जुटाएँ – पासपोर्ट कॉपी, रेज़ीडेंस परमिट, नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट, आय का सबूत, पुलिस से “नो क्रिमिनल रिकॉर्ड” सर्टिफिकेट, भाषा/टेस्ट सर्टिफिकेट.

  3. ऑनलाइन आवेदन करें – नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट ऑफ इमीग्रेशन (UDI) की वेबसाइट पर.

  4. फीस जमा करें – वयस्कों के लिए लगभग 4,000 नॉर्वेजियन क्रोनर (लगभग ₹35,800).

  5. पुलिस अपॉइंटमेंट लें – अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन में जमा करें.

  6. प्रोसेसिंग टाइम – 2 से 6 महीने तक लग सकते हैं.

  7. PR कार्ड प्राप्त करें – इससे आप नॉर्वे में अनिश्चितकाल तक रह और काम कर सकते हैं.

4. नॉर्वे में ज़िंदगी: क्या उम्मीद करें

  • उच्च जीवन स्तर और अच्छी सोशल सिक्योरिटी.

  • लेकिन, भारत से कहीं ज़्यादा खर्चीली लाइफ.

  • लंबी ठंडी सर्दियाँ और कम धूप वाला मौसम.

  • सख्त नियम  रेज़ीडेंस और नौकरी के कानूनों का पालन ज़रूरी.

ज़रूरी बातें

  • हमेशा शुरुआत टेम्परेरी रेज़ीडेंस परमिट से होती है.

  • सभी शर्तें पूरी करना ज़रूरी है, वरना PR का प्रोसेस रुक सकता है.

  • हमेशा UDI की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट देखें.

  • नॉर्वे में PR का मतलब है – स्थिर, सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन बनाना.

Tags: norway permanent residencynorway pr application processnorway pr eligibilitynorway pr for indiansnorway temporary residence permit
