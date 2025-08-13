Home > विदेश > Kim Jong Daughter: 12 साल की बेटी उत्तर कोरिया पर करेगी राज, किम जोंग मासूम बच्ची को खूंखार तानाशाह बनाने की दे रहा ट्रेनिंग!

North Korea Next Dictator: अटकलें लगाईं जा रही हैं कि उनकी 12 साल की बेटी किम जू-ए उनके बाद उत्तर कोरिया की अगली शासक बन सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक विस्तृत रिपोर्ट में इसके पीछे कई ठोस कारण भी बताए हैं।

August 13, 2025

Kim Jong Daughter: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी अपने तानाशाही रवैये से तो कभी अपने परिवार के चलते। अब खबर है कि अपनी सत्ता की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाईं जा रही हैं कि उनकी 12 साल की बेटी किम जू-ए उनके बाद उत्तर कोरिया की अगली शासक बन सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक विस्तृत रिपोर्ट में इसके पीछे कई ठोस कारण भी बताए हैं।

नवंबर 2022 में, किम जोंग ने अपनी बेटी को पहली बार दुनिया से रूबरू कराया। इस बात को तीन साल हो गए हैं, लेकिन तब से उत्तर कोरिया का सरकारी मीडिया किम जू-ए को उनके पिता के साथ ज़्यादा प्रमुखता से दिखा रहा है। किम जू-ए को ऐसे मंचों पर अपने पिता के साथ देखा जा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि किम जोंग अपनी बेटी को देश की कमान संभालने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं।

तीन सालों में क्या बदला है?

टीवी 9 ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया कि दक्षिण कोरियाई ख़ुफ़िया अधिकारियों और विश्लेषकों का कहना है कि उनकी भविष्य की भूमिका के बारे में अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन पिछले तीन सालों में उनकी सार्वजनिक पहचान बढ़ी है। समय के साथ उनका पहनावा औपचारिक होता गया है। आजकल वह चमड़े के कोट और फर कॉलर वाले डिज़ाइनर सूट पहनती हैं। वह अपनी माँ और किम यो-जोंग (किम जोंग-उन की बहन, जिन्हें कभी संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था) से आगे निकल गई हैं और अब सत्तारूढ़ परिवार का प्रमुख महिला चेहरा बन गई हैं।

किम जोंग अपनी बेटी को इस तरह प्रशिक्षित कर रहे हैं

1. किम जोंग-उन ने अपनी बेटी को सार्वजनिक रूप से पेश करने के लिए नवंबर 2022 में आईसीबीएम प्रक्षेपण के अवसर को चुना। इसके बाद, वह उसे कई परमाणु और सैन्य स्थलों पर ले गए और अधिकारियों से मिलवाया। जब किम खुद अपने पिता के उत्तराधिकारी के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले सेना में अपना दबदबा स्थापित किया। अब, जू-ए को सैन्य आयोजनों में ले जाकर, वह उसे यही प्रक्रिया सिखा रहे हैं।

2. शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भी उसके प्रति वफ़ादारी दिखाने के अवसर दिए जा रहे हैं। 2023 के अंत में, एक जनरल उसके सामने घुटने टेकते हुए देखा गया, जो पहले केवल उसके पिता के लिए किया जाता था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इतनी कम उम्र से उत्तराधिकारी तैयार करने का कारण यह है कि किम अपने पिता की गलती नहीं दोहराना चाहते, जिन्होंने स्ट्रोक के बाद ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की थी।

उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं?

इसके पीछे की वजह किम की सेहत है। भले ही किम सिर्फ़ 41 साल के हैं, लेकिन उनका वज़न 140 किलो है। उन्हें धूम्रपान और शराब पीने की भी आदत है। माना जाता है कि उन्हें दिल की बीमारी है। वही वजह जिसने उनके पिता और दादा की जान ले ली थी। विशेषज्ञों का मानना है कि कम उम्र से ही युवा उत्तराधिकारी तैयार करने से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के ख़िलाफ़ मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिलती है।

