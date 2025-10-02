अपने ब्रेस्ट के साथ ये काम नहीं कर पाएंगी महिलाएं, किम जोंग उन ने जारी किया फरमान
Home > विदेश > अपने ब्रेस्ट के साथ ये काम नहीं कर पाएंगी महिलाएं, किम जोंग उन ने जारी किया फरमान

अपने ब्रेस्ट के साथ ये काम नहीं कर पाएंगी महिलाएं, किम जोंग उन ने जारी किया फरमान

North korea: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने महिलाओं के स्तन सर्जरी (ब्रेस्ट इम्प्लांट) कराने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

By: Divyanshi Singh | Published: October 2, 2025 2:56:20 PM IST

Kim Jong Un
Kim Jong Un

North korea: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने महिलाओं को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुन कर हर कोई हैरान रह गया. बता दें कि किम जोंग उन ने महिलाओं के ब्रेस्ट इमप्लांट यानी स्तन वृद्धि सर्जरी पर प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होने स्तन प्रत्यारोपण को असामाजिक और पूंजीवादी बताया है.

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

सरकार ने ऐसे मामलों में शामिल महिलाओं और डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिसमें श्रम शिविरों में भेजकर सज़ा देना भी शामिल है. रिपोर्टों के अनुसार जिन महिलाओं पर सर्जरी कराने का संदेह है उन्हें किम जोंग उन की जन स्वास्थ्य टीम द्वारा शारीरिक परीक्षण से गुजरना पड़ सकता है.

क्या है पूरा मामला?

सितंबर 2025 में एक निजी डॉक्टर और दो महिलाओं पर सारीवोन शहर में एक सार्वजनिक मुकदमे के दौरान अवैध स्तन वृद्धि सर्जरी करने और करवाने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था. ये महिलाएं 20 साल की थीं और अपनी शारीरिक बनावट में सुधार करना चाहती थीं. मुकदमे में सिलिकॉन चिकित्सा उपकरण और नकदी जैसी अवैध वस्तुओं को सबूत के तौर पर पेश किया गया था.

किम जोंग उन की सरकार ने जुलाई से सितंबर 2025 तक एक इमरजेंसी अभियान चलाया. जिसमें गुप्त जांच और निगरानी का इस्तेमाल करके ऐसी सर्जरी करने डॉक्टरों और करवाने वाली महिलाओं की पहचान की गई. गुप्तचर एजेंटों और पड़ोस निगरानी टीमों ने महिलाओं की पहचान की और उन्हें शारीरिक परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा. सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में शामिल महिलाओं और डॉक्टरों को लेबर कैंप में भेजा जा सकता है.

इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं

उत्तर कोरियाई सरकार का कहना है कि 20 और 30 की उम्र की महिलाओं में महिलाओं में ब्रेस्ट सर्जरी, पलकों की सर्जरी और आइब्रो टैटू जैसी चीज़ों की बढ़ती मांग पूंजीवादी सोच का असर है. इस फैसले को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं. कुछ लोगों ने डॉक्टरों की आर्थिक मजबूरी को समझते हुए सहानुभूति दिखाई, जबकि कुछ ने इसे समाज विरोधी काम बताया. सरकार अब इस ट्रेंड को पूरी तरह खत्म करने पर जोर दे रही है.

6 मुस्लिम राष्ट्रों को दहलाने के बाद इजराइल के टार्गेट पर अब ये देश, नेतन्याहू ने दी खुली धमकी

Tags: north korea women
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
अपने ब्रेस्ट के साथ ये काम नहीं कर पाएंगी महिलाएं, किम जोंग उन ने जारी किया फरमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अपने ब्रेस्ट के साथ ये काम नहीं कर पाएंगी महिलाएं, किम जोंग उन ने जारी किया फरमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अपने ब्रेस्ट के साथ ये काम नहीं कर पाएंगी महिलाएं, किम जोंग उन ने जारी किया फरमान
अपने ब्रेस्ट के साथ ये काम नहीं कर पाएंगी महिलाएं, किम जोंग उन ने जारी किया फरमान
अपने ब्रेस्ट के साथ ये काम नहीं कर पाएंगी महिलाएं, किम जोंग उन ने जारी किया फरमान
अपने ब्रेस्ट के साथ ये काम नहीं कर पाएंगी महिलाएं, किम जोंग उन ने जारी किया फरमान