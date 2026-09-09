Noel Clarke कौन हैं, जिन्होंने एक नहीं 5-5 खूबसूरत युवतियों के साथ बनाए संबंध, ज्यादातर को कमरे में ले जाकर...

‘डॉक्टर हू’ स्टार नोएल क्लार्क पर पांच महिलाओं के साथ यौन अपराधों का आरोप लगा है. इसके बाद टेलीविजन इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है. 50 साल के एक्टर नोएल क्लार्क पर यौन हमले के 2 चुपके से देखने (वॉयरिज़्म) के तीन और अश्लील हरकत (एक्सपोज़र) का एक आरोप लगाया गया है. कहा जा रहा है कि ये अपराध 2007 और 2016 के बीच हुए थे और ये आरोप सितंबर 2025 में शुरू हुई जांच के बाद सामने आए हैं.

वेस्ट लंदन के केंसिंग्टन में रहने वाले क्लार्क बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे. बदनाम हो चुके इस एक्टर को दिसंबर में दिवालिया घोषित कर दिया गया था. ठीक कुछ महीने पहले ही वह यौन दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर कानूनी लड़ाई हार गए थे. स्टार को ‘द गार्डियन’ अखबार के पब्लिशर का कम से कम £3 मिलियन का कानूनी खर्च भरने का आदेश दिया गया था. उन्होंने अखबार द्वारा यौन दुर्व्यवहार के आरोपों की रिपोर्टिंग के खिलाफ एक ‘बेबुनियाद’ और ‘झूठा केस’ किया था, जबकि उन्होंने इन आरोपों से इन्कार किया था.

कई और महिलाएं हो सकती हैं क्लार्क की शिकार

जांच टीम के प्रमुख डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट माइक कैगनी ने कहा कि इन आरोपों से जुड़ी महिलाओं को खास तौर पर ट्रेंड अधिकारियों से मदद मिल रही है. उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं कि जो कोई भी यौन हमले का शिकार हुआ है, वह पुलिस से संपर्क करे. आपके द्वारा दी गई जानकारी को बहुत संवेदनशीलता से संभाला जाएगा और आपकी मदद के लिए हमारे पास ट्रेंड जांच अधिकारी मौजूद हैं.

‘डॉक्टर हूं’ निभाकर आए थे चर्चा में

यहां पर यह बताना जरूरी है कि नोएल क्लार्क को 2005 और 2010 के बीच ‘डॉक्टर हूं’ में मिकी स्मिथ का किरदार निभाकर करियर में बड़ी सफलता मिली. एक्टर, डायरेक्टर और राइटर के तौर पर सफल रहने के बाद 2021 में उनके करियर को बड़ा झटका लगा. यह झटका ‘गार्जियन’ की जांच के बाद लगे आरोपों की वजह से लगा, जिसमें उनके साथ काम करने वाली कई महिलाओं के इंटरव्यू के आधार पर बातें सामने आई थीं.

2007 से 2017 के दौरान किया दुष्कर्म

CPS लंदन की डिप्टी चीफ क्राउन प्रॉसिक्यूटर बेथन डेविड ने कहा कि क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने नोएल क्लार्क पर यौन उत्पीड़न के दो मामलों, वॉयरिज़्म (चुपके से देखने) के तीन मामलों और एक्सपोज़र (अश्लील हरकत) के एक मामले में मुकदमा चलाने का फैसला किया है. यह कदम 2007 और 2016 के बीच हुए यौन दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद उठाया गया है, जो पांच महिलाओं ने लगाए थे. हमारे प्रॉसिक्यूटर ने यह साबित करने के लिए काम किया है कि इस मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और ऐसा करना जनहित में है. ‘हमने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मिलकर काम किया है क्योंकि उन्होंने आरोपों की जांच की है.