Chile President India Visit: चिल के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट इन दिनों अपने 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। पहली बार भारत पहुंचे बोरिक का प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में गेब्रियल बोरिक ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के हर नेता से बात कर सकते हैं। आजकल वो महत्वपूर्ण ग्लोबल लीडर हैं।

राष्ट्रपति बोरिक ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी, आजकल आपकी स्थिति ऐसी है कि आप दुनिया के हर नेता से बात कर सकते हैं। आप ट्रंप, ज़ेलेंस्की, यूरोपीय संघ, ग्रीस या ईरान में लैटिन अमेरिकी नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। यह ऐसी बात है जो अब कोई दूसरा नेता नहीं कह सकता। यही वजह है कि आप आजकल जियोपॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो रहे।

“PM Modi can talk to every leader in the world. Mr Putin, Mr Trump, Mr Zelenskyy, European Union, Latin American leaders, Iran. You are a key geopolitical player..”

Chile President Gabriel Boric Font at Rashtrapati Bhawan pic.twitter.com/okoalPcMYl

