Nobel Prize 2026: चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, कार्ल डाइसेरोथ समेत तीन वैज्ञानिक सम्मानित

सोमवार को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ तीन वैज्ञानिकों को दिया गया. इस बार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमान और जॉर्ज नागेल को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है. उन्हें रोशनी की मदद से दिमाग की नसों को नियंत्रित करने की तकनीक यानी ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी खोजों के लिए सम्मानित किया गया है.

ऑप्टोजेनेटिक्स क्या है?

यह सफलता पीटर हेगेमान और जॉर्ज नागेल के क्लैमाइडोमोनास नाम के एक कोशिकीय शैवाल पर किए गए शोध से शुरू हुई. उन्होंने इसमें चैनलरोडोप्सिन नाम का प्रोटीन खोजा, जो नीली रोशनी पड़ने पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है. इसके बाद कार्ल डाइसेरोथ ने इस प्रोटीन का जीन चूहे की नर्व सेल्स में डाला. नीली रोशनी की मदद से वह इन कोशिकाओं में नर्व सिग्नल को नियंत्रित करने में सफल रहे. 2005 में उन्होंने इस खोज को प्रकाशित किया और बाद में यह भी साबित किया कि यह तकनीक जीवित चूहों के दिमाग में काम कर सकती है. इस तकनीक को ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है. इसकी मदद से वैज्ञानिक रोशनी के जरिए खास नर्व सेल्स को सक्रिय कर दिमाग में यादों, भावनाओं और व्यवहार की भूमिका को समझ सकते हैं.

कितने मिलती हैं प्राइज मनी?

फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 1901 से उन खोजों के लिए दिया जा रहा है, जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. यह अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से शुरू हुए मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक है. 2026 के इस पुरस्कार की कुल राशि 11.5 करोड़ रुपये है, जिसे तीनों विजेताओं में बराबर बांटा जाएगा. मेडिसिन नोबेल के विजेताओं का चयन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की 50 प्रोफेसरों वाली नोबेल असेंबली करती है. पुरस्कार की घोषणा स्वीडन के सोलना स्थित कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के नोबेल फोरम में की गई.

कब मिलेगा अवॉर्ड?

मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार इस साल घोषित होने वाला पहला नोबेल अवॉर्ड है. अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेज के पुरस्कारों की घोषणा आने वाले दिनों में होगी। आखिरी नोबेल पुरस्कार 12 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा.

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