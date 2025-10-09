László Krasznahorkai कौन हैं? जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से किया गया सम्मानित, जानिए किस काम के लिए मिला अवार्ड!

Literature Nobel Prize 2025: इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्रासनाहोरकाई को दिया गया है. उन्हें यह सम्मान “उनकी असाधारण और दूरदर्शी कृतियों के लिए” दिया गया है, जो “विनाश और भय के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करती हैं.”

उन्हें यह पुरस्कार किस काम के लिए मिला?

नोबेल समिति ने कहा कि लास्ज़लो क्रासनाहोरकाई की कृतियाँ मानव अस्तित्व की गहराई, रहस्य और संघर्ष को इस तरह प्रस्तुत करती हैं कि पाठक उनकी दुनिया में डूब जाता है. उनकी रचनाएँ विश्व के संकटों और अंधकार के बीच आशा और रचनात्मकता की शक्ति को दर्शाती हैं.

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

लास्ज़लो क्रासनाहोरकाई अपनी गहन और दार्शनिक लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं, और उनकी रचनाओं को पूरे यूरोप और दुनिया भर में सराहा जाता है.

लेखक लास्ज़लो क्रासनाहोरकाई किस लिए जाने जाते हैं?

70 वर्षीय लेखक, जिन्हें लंबे समय से यूरोप की सबसे मौलिक साहित्यिक आवाजों में से एक माना जाता है, को उनकी कृति सैटान्टैंगो (1985) के लिए जाना जाता है. जो एक ढहते हुए गांव का निराशाजनक लेकिन गहरा हास्य चित्रण है, जिसे बाद में हंगरी के निर्देशक बेला टार ने सात घंटे की फिल्म में रूपांतरित किया था.

