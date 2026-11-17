दुनिया में जब भी युद्ध या किसी इलाके को लेकर विवाद होता है, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है. ईरान और होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर जारी तनाव इसका ताजा उदाहरण है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जिन पर किसी देश का अधिकार नहीं है और न ही कोई उन पर अपना दावा करता है? आखिर ये जगहें कौन-सी हैं और इनके पीछे क्या वजह है?

समुद्र पर किसी का हक नहीं हो सकता



बीबीसी की रिपोपर्ट के मुताबिक मार्क कूपर-जोंस ने कहा कि धरती का कितना हिस्सा किसी देश के अधिकार में नहीं है, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं. वह बताते हैं कि धरती का ज्यादातर हिस्सा जमीन नहीं, बल्कि समुद्र है। इसलिए इस सवाल का जवाब समुद्र में तलाशना बेहतर होगा. किसी देश के समुद्री तट से 200 समुद्री मील यानी करीब 370 किलोमीटर दूर जाने पर खुला समुद्र शुरू हो जाता है. अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत खुले समुद्र पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता. यहां दुनिया का कोई भी देश मछली पकड़ सकता है और वैज्ञानिक शोध कर सकता है. यह पूरी मानवता की साझा संपत्ति माना जाता है.

17वीं सदी में आजाद समुद्र का विचार आया था

17वीं सदी में नीदरलैंड्स के विद्वान ह्यूगो ग्रोशियस ने ‘मारे लिबेरम’ यानी ‘आज़ाद समुद्र’ का विचार दिया था. उनका मानना था कि विशाल समुद्र पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता. इसी सोच से अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र की अवधारणा सामने आई, जहां किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं है.

क्या जमीन का भी कोई हिस्सा है, जिसपर किसी का हक नहीं?

कूपर-जोंस के मुताबिक, ‘टेरा नुलियस’ का मतलब ऐसी जमीन से है, जिस पर पहले किसी का अधिकार न रहा हो. इस सिद्धांत के आधार पर कोई देश उस जमीन पर अपना दावा कर सकता है. हालांकि, इतिहास में इस सिद्धांत का इस्तेमाल ताकतवर देशों ने दूसरे इलाकों पर कब्जा करने के लिए भी किया. उन जगहों पर बड़ी आबादी रहती थी, लेकिन वहां यूरोपीय देशों जैसी सरकारी व्यवस्था नहीं थी. इसी आधार पर उन्हें बिना मालिक वाली जमीन बताकर उपनिवेश बनाया गया. यहां तक कि पुराने नक्शों में पूरे अफ्रीका को भी ‘टेरा नुलियस’ दिखाया गया था.

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