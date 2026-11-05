Nithya Raman कौन हैं? जिन्होंने लॉस एंजिल्स मेयर की रेस में करने बास को पछाड़ा; अमेरिका में रचा इतिहास

Nithya Raman Wins Los Angeles Election: भारत में जन्मी एक महिला ने अमेरिका की राजनीति में ऐसा दांव चला कि लॉस एंजिल्स की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया. केरल में जन्मीं नित्या रमन ने लॉस एंजिल्स के मेयर चुनाव में मौजूदा मेयर करेन बास को कड़ी चुनौती देते हुए बढ़त हासिल कर ली है. इस मुकाबले ने न सिर्फ अमेरिकी राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव की बहस छेड़ दी, बल्कि भारतीय मूल के लोगों की राजनीतिक ताकत को भी चर्चा में ला दिया है. हालांकि, वोटों की गिनती पूरी होने के बाद ही अंतिम नतीजे की पुष्टि होगी.

कौन हैं नित्या रमन?

नित्या रमन का जन्म 1981 में केरल में हुआ था. जब वह सिर्फ़ छह साल की थीं, तब उनका परिवार यूनाइटेड स्टेट्स चला गया. उन्हें 22 साल की उम्र में अमेरिकी नागरिकता मिल गई. उन्होंने मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (MIT) से अर्बन प्लानिंग में मास्टर डिग्री हासिल की.

राजनीति में आने से पहले भी, नित्या सामाजिक और शहरी विकास के मुद्दों में सक्रिय थीं. उन्होंने अर्बन रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन ट्रांसपेरेंट चेन्नई की स्थापना की, जिसका मकसद शहरों में सफ़ाई, नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों को सुलझाना था. 2013 में लॉस एंजिल्स जाने के बाद, उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया. उन्होंने SELAH नेबरहुड होमलेस कोएलिशन को स्थापित करने में भी मदद की और टाइम्स अप एंटरटेनमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम किया.

2020 में सिटी काउंसिल मेंबर

नित्या रमन ने 2020 में अपना पहला लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल चुनाव जीता. इसके बाद उन्होंने शहर में हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और बेघर होने जैसे मुद्दों पर अपनी पहचान बनाई. फरवरी 2026 में, उन्होंने मेयर की रेस में शामिल होने का फैसला किया. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने चुनाव से कुछ हफ़्ते पहले ही मौजूदा मेयर कैरेन बास का सबके सामने समर्थन किया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच टकराव हो गया.

कैरेन बास को चुनौती क्यों दी गई?

कैरेन बास को लॉस एंजिल्स के कई बड़े राजनीतिक संगठनों और डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिला था. इसके बावजूद, उनके प्रशासन को कई मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ा. खास तौर पर, जनवरी 2025 में भयानक पैलिसेड्स आग के दौरान उनकी गैरमौजूदगी और शहर के बेघर संकट के बारे में उनके नेतृत्व पर सवाल उठे. दूसरी ओर, नित्या रमन ने बेघरों की संख्या, सस्ते घर और पब्लिक सेफ्टी को अपने कैंपेन का मुख्य मुद्दा बनाया. उन्होंने बेघरों की संख्या कम करने के प्रशासन के मौजूदा तरीकों को महंगा और बेअसर बताया.

बेघरों की संख्या, सेफ्टी और सस्ते घर- चुनाव के बड़े मुद्दे बन गए

नित्या रमन ने 2028 की गर्मियों तक लॉस एंजिल्स की सड़कों पर रहने वाले बेघर लोगों की संख्या आधी करने और अपने पहले चार साल के कार्यकाल के आखिर तक इस समस्या को खत्म करने का वादा किया. इस बीच, कैरेन बास ने क्राइम कंट्रोल, सस्ते घर और बेघरों की संख्या कम करने में अपनी कामयाबियों का ज़िक्र किया. उनके एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, बाहर और गाड़ियों में रहने वाले बेघर लोगों की संख्या में 11 परसेंट की कमी आई है.

चुनाव के दौरान, नित्या रमन ने कॉलेज कैंपस, बार और नाइटक्लब जाकर युवा वोटरों के बीच कैंपेन किया. इसके उलट, कैरेन बास ने सीनियर सिटिज़न्स और पारंपरिक वोटर ग्रुप्स पर ज़्यादा ध्यान दिया. नित्या रमन की बढ़त को लॉस एंजिल्स की पॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. आखिरी नतीजों के बाद ही यह साफ़ होगा कि केरल में जन्मी रमन शहर की अगली मेयर बनकर इतिहास रचेंगी या नहीं.