Home > विदेश > Nirav Modi की धमकी! ‘सनसनीखेज खुलासे’ से हिलेगी कोर्ट, लंदन में नया ट्विस्ट

Nirav Modi की धमकी! ‘सनसनीखेज खुलासे’ से हिलेगी कोर्ट, लंदन में नया ट्विस्ट

London: नीरव मोदी ने ब्रिटेन में अपने प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई से पहले 'सनसनीखेज खुलासे' करने का दावा किया. पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में वांछित नीरव ने जेल में अपनी परेशानियों और भविष्य की कानूनी स्थिति पर भी चर्चा की. मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 19, 2025 4:01:04 PM IST

Nirav Modi
Nirav Modi

London: पिछले 6 साल से ब्रिटिश जेल में बंद भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन की एक अदालत में दावा किया है कि अगले महीने भारत प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई में ‘सनसनीखेज खुलासे’ होंगे. 54 वर्षीय नीरव मोदी जो कथित तौर पर 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भारत में वांछित है. शुक्रवार को लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में जज साइमन टिंकलर के सामने पेश हुआ. यह सुनवाई एक अलग मामले से संबंधित थी जिसमें उस पर बैंक ऑफ इंडिया का 80 लाख डॉलर से ज़्यादा बकाया है.

‘सनसनीखेज खुलासे होंगे’

नीरव ने अदालत से कहा कि ‘बैंक ऑफ इंडिया मेरे प्रत्यर्पण की बात कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं. अगली सुनवाई में कुछ सनसनीखेज खुलासे होंगे. मैंने ये शब्द पहले कभी नहीं कहे. उसने उम्मीद जताई कि उसे या तो बरी कर दिया जाएगा या जमानत मिल जाएगी. ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने पुष्टि की है कि नीरव मोदी ने अपनी प्रत्यर्पण अपील को फिर से खोलने के लिए एक आवेदन दायर किया है. जिस पर नवंबर के अंत में सुनवाई होगी. भारत सरकार ने भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

नीरव मोदी ने जेल में अपनी कठिनाइयों का जिक्र किया

अपना बचाव करते हुए नीरव मोदी ने हाथ से लिखे नोट्स पढ़कर जेल में अपनी कठिनाइयों का जिक्र किया. उसने कहा कि उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है और जेल में कंप्यूटर की सुविधा न होने से उसकी तैयारी में बाधा आ रही है. उसने गुस्से में कहा कि ‘यह एक टकराव का मामला है, बैंक मेरे खिलाफ कुछ भी कह सकता है. लेकिन उन्हें एक दिन जेल में बिताना चाहिए. उनमें थोड़ी सामान्य समझ होनी चाहिए’ नीरव मोदी ने दावा किया कि जेल की परिस्थितियों के कारण निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पा रही है.

बैंक ऑफ इंडिया ने किया दावा

 आरडब्ल्यूके गुडमैन के बैरिस्टर टॉम बेस्ली और मिलन कपाड़िया द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बैंक ऑफ इंडिया ने दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दिए गए ऋण के लिए नीरव मोदी की व्यक्तिगत गारंटी का मुद्दा उठाया. बैंक ने कहा कि अगर सुनवाई स्थगित की जाती है, तो यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी. जो बैंक के साथ अन्याय होगा. बेस्ली ने कहा कि ‘अगर नीरव को प्रत्यर्पित किया जाता है, तो वह हिरासत में रहेगा और एक अलग समय क्षेत्र में रहेगा.’ बैंक ने नीरव मोदी के “पैसों की कमी” के दावे पर भी सवाल उठाया.

सुनवाई स्थगित करने की याचिका खारिज

जज टिंकलर ने नीरव मोदी की सुनवाई स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी. उन्होंने कहा कि अदालत का कार्यक्रम तय है और इसे बनाए रखना जरूरी है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि नीरव मोदी की कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उसकी तैयारी प्रभावित हो सकती है. न्यायाधीश ने कहा “उसके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी.” जेल प्रशासन ने अगले सप्ताह के भीतर नीरव मोदी को एक कंप्यूटर उपलब्ध कराने का वादा किया है. इसके अलावा सभी दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी उसे उपलब्ध कराई जाएगी. अगली सुनवाई पूर्व-परीक्षण दिसंबर की शुरुआत में होगी. जबकि मुख्य सुनवाई जनवरी 2026 में सात दिनों तक चलेगी.

सुनवाई के अंत में एक नया मोड़ सामने आया

सुनवाई के अंत में एक नया मोड़ सामने आया. अदालत के ‘पेशी आदेश’ के तहत नीरव को एचएमपी थेम्ससाइड जेल से एचएमपी पेंटनविले जेल स्थानांतरित कर दिया गया है. नीरव ने इस बदलाव पर चिंता व्यक्त की और एकल-निवास कोठरी का अनुरोध किया. न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन निर्देश दिया कि या तो नीरव के सभी दस्तावेज़ उसे सौंप दिए जाएं या उसे जल्द से जल्द थेम्ससाइड जेल वापस भेज दिया जाए.

नीरव प्रत्यर्पण मामला क्या है?

नीरव मार्च 2019 से लंदन की एक जेल में है और उसने कई बार जमानत के लिए प्रयास किए हैं. लेकिन सभी खारिज हो गए हैं. भारत में उसके खिलाफ तीन आपराधिक मामले चल रहे हैं. पीएनबी घोटाले से जुड़ा एक सीबीआई मामला मनी लॉन्ड्रिंग का एक ईडी मामला और सबूत और गवाह से छेड़छाड़ का एक तीसरा मामला. अप्रैल 2021 में तत्कालीन ब्रिटिश गृह सचिव प्रीति पटेल ने उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था. हालांकि उसकी अपील हाल ही में फिर से खोली गई है और अगले महीने इस पर सुनवाई होगी.

Tags: uk court
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025

हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन? ये घरेलू...

October 19, 2025

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025
Nirav Modi की धमकी! ‘सनसनीखेज खुलासे’ से हिलेगी कोर्ट, लंदन में नया ट्विस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nirav Modi की धमकी! ‘सनसनीखेज खुलासे’ से हिलेगी कोर्ट, लंदन में नया ट्विस्ट
Nirav Modi की धमकी! ‘सनसनीखेज खुलासे’ से हिलेगी कोर्ट, लंदन में नया ट्विस्ट
Nirav Modi की धमकी! ‘सनसनीखेज खुलासे’ से हिलेगी कोर्ट, लंदन में नया ट्विस्ट
Nirav Modi की धमकी! ‘सनसनीखेज खुलासे’ से हिलेगी कोर्ट, लंदन में नया ट्विस्ट