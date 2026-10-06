Breaking News: नाइजीरिया में मिलिट्री विमान क्रैश, 32 लोगों की मौत

Nigerian Aircraft Crash: नाइजीरिया ने देश के दक्षिण-पश्चिम में ओंडो राज्य में 32 लोगों को ले जा रहे एक मिलिट्री विमान के क्रैश होने के बाद खोज और बचाव अभियान शुरू किया है. एविएशन मिनिस्टर फेस्टस केयामो ने सोमवार को बताया कि विमान का मलबा इग्बोकोडा में नेवल बेस के पास मिला है. यह विमान बेनिन से लागोस जाते समय लापता हो गया था.



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