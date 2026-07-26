120 साल पुरानी इमारत में 500 करोड़ रुपये का फ्लैट! जानिए आखिर क्या है इतनी महंगी कीमत की वजह

New York flat: दुनियाभर में लग्जरी रियल एस्टेट की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं, लेकिन इन दिनों न्यूयॉर्क का एक फ्लैट सबसे ज्यादा चर्चा में है. इसकी वजह है इसकी कीमत, जो करीब 500 करोड़ रुपये (58.5 मिलियन डॉलर) बताई जा रही है. यह अल्ट्रा-लग्जरी अपार्टमेंट न्यूयॉर्क की ऐतिहासिक फ्लैटिरॉन बिल्डिंग (Flatiron Building) में बनाया गया है. 120 साल से ज्यादा पुरानी इस प्रतिष्ठित इमारत को वर्षों तक ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इसे दुनिया के सबसे आलीशान रिहायशी प्रोजेक्ट्स में बदल दिया गया है. इसकी कीमत और सुविधाएं सोशल मीडिया से लेकर रियल एस्टेट जगत तक चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

500 करोड़ रुपये के फ्लैट ने खींचा दुनिया का ध्यान

एक या दो करोड़ रुपये के लग्जरी फ्लैट्स की चर्चा आम है, लेकिन करीब 500 करोड़ रुपये की कीमत वाला एक फ्लैट लोगों को हैरान कर रहा है. यह फ्लैट भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित ऐतिहासिक फ्लैटिरॉन बिल्डिंग में बिक्री के लिए उपलब्ध है. इस अल्ट्रा-लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत 58.5 मिलियन डॉलर रखी गई है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 500 करोड़ रुपये के बराबर है. इतनी बड़ी कीमत के कारण यह प्रॉपर्टी दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रही है.

120 साल पुरानी इमारत को बनाया गया लग्जरी रेजिडेंस

फ्लैटिरॉन बिल्डिंग न्यूयॉर्क की सबसे पहचान वाली इमारतों में गिनी जाती है. इसकी त्रिकोणीय (Triangle) डिजाइन इसे दुनिया की सबसे अनोखी इमारतों में शामिल करती है. 1902 में तैयार हुई यह इमारत उस दौर की इंजीनियरिंग और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है. स्टील-फ्रेम तकनीक से बनी यह न्यूयॉर्क की शुरुआती गगनचुंबी इमारतों में शामिल रही है. वर्षों तक यहां व्यावसायिक कार्यालय संचालित होते रहे, लेकिन अब इसे पूरी तरह लक्जरी आवासीय परियोजना में बदल दिया गया है.

सात साल तक चला रेनोवेशन

इस ऐतिहासिक इमारत में पिछले सात वर्षों से बड़े स्तर पर नवीनीकरण का काम चल रहा था. लंबे समय तक आम लोगों के लिए बंद रहने के बाद अब यह एक बार फिर नए रूप में सामने आई है. रेनोवेशन पूरा होने के बाद इसे अल्ट्रा-लक्जरी रेजिडेंशियल टावर में बदल दिया गया है, जहां दुनिया के सबसे महंगे अपार्टमेंट्स में से कुछ तैयार किए गए हैं.

कितने होंगे अपार्टमेंट और क्या होगी कीमत?

पूरी फ्लैटिरॉन बिल्डिंग में कुल 36 ओपन-कॉन्सेप्ट अपार्टमेंट तैयार किए जा रहे हैं. इनमें कुछ आधे फ्लोर और कुछ पूरे फ्लोर पर बने होंगे. इनकी कीमत 11 मिलियन डॉलर वाले तीन बेडरूम अपार्टमेंट से शुरू होकर 58.5 मिलियन डॉलर वाले पूरे फ्लोर के पांच बेडरूम अपार्टमेंट तक जाती है. सबसे महंगे अपार्टमेंट में निजी बालकनी सहित कई विशेष सुविधाएं दी गई हैं.

स्विमिंग पूल से लेकर पियानो लाउंज तक लग्जरी सुविधाएं

बिल्डिंग में रहने वालों के लिए कई विश्वस्तरीय सुविधाएं तैयार की गई हैं. इनमें शामिल हैं-

60 फीट लंबा इनडोर स्विमिंग पूल

वेलनेस सेंटर

बिलियर्ड्स रूम

पियानो लाउंज

आधुनिक कॉमन एरिया

हाई-एंड रेजिडेंशियल सुविधाएं

इन सुविधाओं के कारण यह परियोजना न्यूयॉर्क के सबसे प्रीमियम आवासीय प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गई है.

लोकेशन ही सबसे बड़ी कीमत की वजह

रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, इन फ्लैट्स की ऊंची कीमत का सबसे बड़ा कारण उनकी लोकेशन है. फ्लैटिरॉन बिल्डिंग न्यूयॉर्क के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में स्थित है और वर्षों से शहर का प्रमुख पर्यटन आकर्षण रही है. ऐतिहासिक महत्व, प्रतिष्ठित पहचान और सीमित संख्या में उपलब्ध अपार्टमेंट्स इसकी कीमत को और बढ़ाते हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इतनी बड़ी कीमत सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक फ्लैट की कीमत 500 करोड़ रुपये कैसे हो सकती है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह की प्रॉपर्टी केवल दुनिया के चुनिंदा अरबपतियों के लिए ही बनाई जाती है. रेनोवेशन के बाद अब इस इमारत में नए निवासी आने शुरू होंगे. परियोजना से जुड़े लोगों के अनुसार, सभी अपार्टमेंट और सुविधाएं 2027 की शुरुआत तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगी.

न्यूयॉर्क की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में शामिल

रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क शहर में सार्वजनिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध प्रॉपर्टीज में इससे महंगी केवल 21 संपत्तियां हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्लैटिरॉन बिल्डिंग के ये अपार्टमेंट दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव और महंगे आवासों में गिने जा रहे हैं.