New COVID Wave in US and UK: लौट आया कोरोना वायरस ! ब्रिटेन और अमेरिका में बढ़े मरीज

New COVID Wave in US and UK: कोरोना वायरस के दौर में कोट और ट्राउजर की जेबों में भरे मास्क से लेकर बाथरूम सिंक के पास रखी प्लास्टिक टेस्टिंग किट तक आम था, लेकिन कोविड के दौर की आदतें हममें से ज़्यादातर लोगों के लिए अब पुरानी बात हो गई हैं. हाल के हफ़्तों में ऑफ़िस, स्कूल और परिवार के WhatsApp ग्रुप में बातचीत के दौरान एक अनचाहा जुमला फिर से सुनाई देने लगा है- ‘लगता है मुझे कोविड हो गया है.’ यह सुनने में भले ही कम संजीदा लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस वायरस ने कभी ब्रिटेन को ठप कर दिया था और जो लोगों के ज़हन से लगभग मिट चुका था, वह अब फिर से तेज़ी से फैल रहा है.

UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी (UKHSA) के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि एक हफ़्ते के दौरान कोविड से जुड़े मामलों में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अस्पताल में होने वाले कोविड टेस्ट में पॉज़िटिव आने वालों का अनुपात 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया है.

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में यह बढ़ोतरी और भी ज़्यादा है. यहां पर 7 दिनों के दौरान अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 85 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में (जो सबसे ज़्यादा जोखिम वाले आयु वर्ग में आते हैं) यह संख्या प्रति 100,000 लोगों पर 7.08 से बढ़कर 12.43 हो गई है. ज़ाहिर है ऐसे में आजकल बहुत कम लोग कोविड का टेस्ट करवा रहे हैं, इसलिए संक्रमण का असली दायरा अभी भी अज्ञात है. हालांकि, भारत समेत अन्य देशों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 2000 में भी कोरोना इसी गति से फैला था.

कोरोना के मामलों ने उड़ाई विशेषज्ञों की नींद

राहत की बात यह है कि हमें उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जितनी हम 5 साल से ज़्यादा समय पहले करते थे यानी 2020 और 2021 के दौरान. फिलहाल तो ऐसा ही है, लेकिन विशेषज्ञों की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि सर्दियों में फैलने वाले वायरस (जिनमें कोविड भी शामिल है) का एक समूह एक साथ देश में फैल सकता है और अस्पतालों पर भारी दबाव डाल सकता है, जैसा कि 2024 में हुआ था.

यूनिवर्सिटी ऑफ़ सरे में इम्यूनिटी और इन्फेक्शन बायोलॉजी के लेक्चरर डॉ. मैथ्यू सिगिन्स कहते हैं कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कम स्तर से बढ़ रहे हैं. जो साल के इस समय में कोई हैरानी की बात नहीं है. ‘इंग्लैंड के लिए UKHSA के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की साप्ताहिक संख्या प्रति 1,00,000 आबादी पर 0.81 से बढ़कर 1.20 हो गई है, जिसे अभी भी बेसलाइन स्तर माना जाता है.

अपनी सेहत का ध्यान रखें और इन तरीकों से दूसरों को भी सुरक्षित रखें,कैसे?

जब कोई खांसता या छींकता है, तो उसके नाक या मुंह से तरल की छोटी बूंदें निकलती हैं जिनमें वायरस हो सकता है। अगर आप उनके बहुत करीब हैं, तो आप उन बूंदों को सांस के ज़रिए अंदर ले सकते हैं; अगर खांसने वाले व्यक्ति को COVID-19 है, तो उन बूंदों में यह वायरस भी हो सकता है.

अपने हाथ बार-बार धोएं

सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें

अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें.

सांस लेने से जुड़ी स्वच्छता का ध्यान रखें.

अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं.

अगर आप ठीक महसूस न करें तो घर पर ही रहें.

अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो डॉक्टर से सलाह लें और जाने से पहले फ़ोन करें.

अपने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करें.

जानकारी रखें और अपने हेल्थकेयर प्रोवाइडर की सलाह मानें.

सांस लेने से जुड़ी स्वच्छता का ध्यान रखें.

अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं.

अमेरिका और ब्रिटेन में फैल रहा कोरोना

संक्रमण फैलाने वाला मुख्य स्ट्रेन XFG है, जिसे आमतौर पर ‘स्ट्रैटस’ (Stratus) कहा जाता है और इसका उपनाम ‘अमेरिकन कोविड’ है. जनवरी 2025 में पहली बार पता चलने के बाद यह यहां और अमेरिका, दोनों जगहों पर फैल गया है और इससे कोविड जैसे ही कई जाने-पहचाने लक्षण दिख रहे हैं. लेकिन खांसी और बुखार के अलावा, कुछ डॉक्टर ‘स्ट्रैटस’ (Stratus) मरीज़ों में पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं भी देख रहे हैं.

क्या हैं लक्षण

लंदन की GP डॉ. रेनी होएंडरकैंप का कहना है कि गले में खराश, सिरदर्द, नाक बहने और थकान की शिकायत लेकर आने वाले मरीज़ों में उन्होंने साफ़ बदलाव देखा है. वह कहती हैं कि पिछले दस दिनों से तीन हफ़्तों के दौरान, मेरे पास आने वाले मरीज़ों की लिस्ट में ऐसे लक्षणों वाले लोग निश्चित रूप से बढ़े हैं. यह बीमारी निश्चित रूप से फैली हुई है. बेशक, ऐसे लक्षणों को आसानी से किसी भी मौसमी वायरस का लक्षण समझा जा सकता है. डॉ. होएंडरकैंप इस नए स्ट्रेन के बारे में कहती हैं कि असल में यह बहुत हद तक फ्लू जैसा है, और शायद इसे बताने का सबसे सही तरीका यही है.

थकान और नाक बहना भी लक्षणों में शामिल

उन्हें शक है कि हाल ही में उन्हें कोविड हुआ था क्योंकि कुछ समय के लिए उनका स्वाद लेने का एहसास चला गया था, लेकिन इसके अलावा उन्हें बस नाक बहने और थकान जैसी ही दिक्कतें हुईं. वह कहती हैं कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही हकीकत है, लेकिन निश्चित रूप से हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता. दक्षिण-पश्चिम लंदन की दो बच्चों की मां जिनकी उम्र 50 के आसपास है और जो खुद को बीमारियों से सुरक्षित मानती हैं, उन्होंने ‘डेली मेल’ को बताया कि पिछले शुक्रवार को बीमार पड़ने के बाद वह 5 दिनों तक बुरी तरह बेहाल रहीं, हालांकि उन्होंने कोविड टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन उनकी बीमारी का समय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (सांस की नली के संक्रमण) की मौजूदा लहर के साथ ही पड़ा.