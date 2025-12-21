Home > विदेश > मीडिल ईस्ट में फिर छिड़ेगी जंग, आसमान से बरसेगी मौत; ट्रंप–नेतन्याहू मुलाकात से बढ़ने वाली है इस देश की टेंशन!

मीडिल ईस्ट में फिर छिड़ेगी जंग, आसमान से बरसेगी मौत; ट्रंप–नेतन्याहू मुलाकात से बढ़ने वाली है इस देश की टेंशन!

Iran ballistic missile program: रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू इस मीटिंग में ट्रंप को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का विस्तार एक खतरा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 21, 2025 2:50:50 AM IST

Netanyahu Trump Meeting
Netanyahu Trump Meeting


Netanyahu Trump Meeting: इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की अपनी आने वाली यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित हमलों के बारे में जानकारी दे सकते हैं. NBC न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप और नेतन्याहू के इस महीने के आखिर में फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति के मार-ए-लागो एस्टेट में मिलने की उम्मीद है.

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू इस मीटिंग में ट्रंप को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का विस्तार एक खतरा है, जिसके लिए तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत हो सकती है.

नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे ट्रंप!

इस हफ़्ते की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि नेतन्याहू गाजा शांति वार्ता के अगले चरण पर प्रगति के लिए दबाव डालते हुए क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान फ्लोरिडा में उनसे मिलने आ सकते हैं. ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा, “हां, वह शायद मुझसे फ्लोरिडा में मिलने आएंगे.” उन्होंने आगे कहा, “वह मुझसे मिलना चाहते हैं. हमने इसे अभी औपचारिक रूप से तय नहीं किया है, लेकिन वह मुझसे मिलना चाहते हैं.”

ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर इज़राइल चिंतित

रिपोर्ट में योजनाओं की सीधी जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति और योजनाओं के बारे में जानकारी रखने वाले चार पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इज़राइल इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन को फिर से बना रहा है, और उसका विस्तार भी कर रहा है, और इज़राइल इस बात को ट्रंप के ध्यान में लाने की तैयारी कर रहा है ताकि ईरान पर फिर से हमला किया जा सके.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इज़राइली अधिकारियों को चिंता है कि ईरान अपनी उन परमाणु साइटों का पुनर्निर्माण कर रहा है जिन्हें जून में इज़राइल-ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने बमबारी करके नष्ट कर दिया था. हालांकि इज़राइल ने सार्वजनिक रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक बड़ा खतरा बताया है, लेकिन इस मामले से परिचित सूत्रों ने कहा कि यरूशलेम बैलिस्टिक मिसाइलों को ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय मानता है.

ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने खत्म कर दी ईरान की परमाणु क्षमता – यूएस

NBC न्यूज़ के जवाब में, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और ईरानी सरकार ने “अमेरिकी सरकार के इस आकलन की पुष्टि की है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया था”.

उन्होंने आगे कहा, “जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है, तो उस साइट पर हमला किया जाएगा और उनके करीब पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाएगा.” 

इज़राइल और ईरान के बीच टकराव

इस साल जून में, इज़राइल और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव तब सीधे सैन्य टकराव में बदल गया, जब इज़राइल ने ईरान के परमाणु, मिसाइल और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमला किया. इज़राइल ने इसे तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए एक पहले से उठाया गया कदम बताया.

ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया, जिससे तेल अवीव, हाइफ़ा और यरूशलेम सहित इज़राइली शहरों पर हमले हुए और बड़े पैमाने पर हवाई हमले के अलर्ट जारी किए गए.

Iran ballistic missile program Israel Iran Conflict Middle East tensions Netanyahu Trump meeting
